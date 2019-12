Kirjallinen kysymys ulkoministerin toiminnasta – Yrittikö Haavisto tuoda lapset al-Holin leiriltä salaa Suomeen?

Salli Koivunen

Vanessa Valkama

Ilta-Sanomien tietojen mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on yrittänyt painostaa ministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä. Tuominen tekisi päätöksen asiassa omissa nimissään.

Lehtitietojen mukaan konsulipäällikkö vastasi, ettei hän yksittäisenä virkamiehenä voi toteuttaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia rikkovaa operaatiota. Tuominen syrjäytettiin tehtävästään ulkoministeriön konsulipäällikkönä marraskuussa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan suomalaislapset oli tarkoitus kotiuttaa ilman äitejään Syyrian al-Holin pakolaisleiriltä.

Ulkoministeri Haavisto on kieltänyt Ilta-Sanomille, että hän olisi painostanut ketään virkamiehiä. Hän ei halunnut kommentoida konsulipäällikkö Tuomisen syrjäyttämiseen tai al-Holin leirin kotiuttamiskysymyksiin liittyviä yksityiskohtia.

Haaviston erityisavustaja viestitti Lännen Medialle, ettei ulkoministerillä ole jo aiemmin antamiensa kommenttien lisäksi uutta sanottavaa aiheeseen.

Ari-Matti Ruuska Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii hallitukselta vastausta ulkoministerin toimiin.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah vaatii hallitukselta avoimuutta ulkoministerin toimissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Kansalaisilla on oikeus tietää, miten asiassa on toimittu. Hallituksen tiedotuslinja näin vakavissa asioissa ei voi olla se, ettei kommentoida tai ettei muisteta mitä on tehty. Siksi hallituksen tulee vastata, määräsikö ulkoministeri virkamiestä toteuttamaan al-Holin leirillä olevien lasten kotiutuksen ja toteuttamaan operaatio virkamiehen omissa nimissä ilman hallituksen poliittista päätöstä? Ja toisaalta liittyykö Tuomisen syrjäyttäminen ulkomisterin epävirallisen käskyn noudattamatta jättämiseen, Essayah kysyy maanantaiaamuna jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Essayah toteaa kirjallisessa kysymyksessään, että Pasi Tuominen on arvostettu virkamies ja diplomaatti, jonka konsulipäällikön virkaa jatkettiin vielä kesäkuussa vuoteen 2022 saakka. Tuomisen hyllyttäminen on herättänyt ihmetystä julkisuudessa jo aiemmin.

Haavisto kertoi Lännen Medialle lokakuussa, ettei Suomi ole tehnyt päätöksiä al-Holin leirillä olevien auttamisesta. Suomi on silti ilmoittanut kurdihallinnolle, että myös leiriläisillä on oikeus palata Suomeen, jos näihin ihmisiin ei kohdistu oikeudellisia toimia.