Suomalaisten sperman laatu heikentynyt merkittävästi – "Noin puolella maailman miehistä sperman laatu on niin huono, että se vaikuttaa hedelmällisyyteen"

Siittiöiden luovuttajista on pula lapsettomuushoidoissa, mutta puolet näytteistä hylätään, koska siemennesteen laatu on heikko. Tutkijoiden mukaan sperman laadun heikkeneminen on osasyy syntyvyyden laskuun.