Vihreät: Valtion pyydettävä anteeksi steriloiduilta transihmisiltä ja maksettava heille korvauksia

Vihreät käsitteli puoluevaltuuskunnan kokouksessaan viikonloppuna Turussa muun muassa sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Puoluevaltuuskunta hyväksyi kannanoton translain uudistamisesta. Kannanotossa vaaditaan, että sukupuolensa korjaavien henkilöiden sterilisaation lopettamisen lisäksi Suomen valtio maksaa myös korvauksia steriloiduille ja pyytää aiempaa toimintaansa anteeksi.

Kannanotossa vaaditaan myös sukupuolen korjaamisen juridisen ja lääketieteellisen prosessin erottamista toisistaan ja juridisen sukupuolen vaihtamista pelkällä ilmoituksella.

Pääministeri Antti Rinteen hallitus on sitoutunut lopettamaan pakkosteriloinnit translakiuudistuksen yhteydessä.

– Pakkosteriloiminen on törkeä ihmisoikeusloukkaus, joka loukkaa ihmisen fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta. Suomen valtion on pyydettävä anteeksi niiltä, joilta on sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä vaadittu lisääntymiskyvyttömyyttä, sekä muilta pakkosteriloiduiksi tulleilta. Samalla on nimitettävä asiantuntijaryhmä selvittämään korvauksia kaikille tämän rakenteellisen väkivallan uhreille, sanoo Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén puolueen tiedotteessa.

Ruotsissa ihmisten sterilointi vastoin näiden tahtoa on ollut laitonta vuodesta 2013 alkaen. Maassa steriloitiin vuosien 1972 ja 2013 välillä noin 600–700 sukupuolensa korjannutta henkilöä, jotka ovat vuodesta 2018 olleet oikeutettuja rahalliseen korvaukseen.

Vihreiden kannanotossa pyritään hallitusohjelman sisällön lisäksi huomioimaan myös alaikäiset sukupuolivähemmistöt.

– Kirjauksessa on traaginen puute: Sukupuolen juridinen vahvistaminen olisi mahdollista ainoastaan täysi-ikäisille. Transnuorille ja -lapsille olisi tärkeää saada elää oikeaksi koetussa sukupuolessaan ilman, että väärä sukupuolimerkintä aiheuttaa sekaannusta esimerkiksi harrastuksissa tai matkakortissa. Edellytämme, että jo 15-vuotias saa korjata juridisen sukupuolensa, ja tarvittaessa sitäkin nuorempi vanhempiensa luvalla, kannanoton valmistelussa mukana ollut erikoislääkäri, vihreiden kaupunginvaltuutettu Kati Juva sanoo tiedotteessa.