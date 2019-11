Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n puheenjohtajana jatkaa Tomi Lantto – hallituksessa kaksi turkulaista

Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavan Maran puheenjohtajaksi vuodelle 2020 on valittu Antell-konsernin Tomi Lantto. Lantto on toiminut tehtävässä myös kuluvan vuoden. Varapuheenjohtajina jatkavat Scandic Hotelsin Aki Käyhkö ja Mäntän Klubin Iris Mäkinen.

Maran tiedotteessa tuodaan esille huoli Suomen talouden vaikutuksesta matkailu- ja ravintola-alaan.

– Kuluttajien luottamuksella on tärkeä merkitys, sillä toimialamme palvelujen käyttö on pitkällä aikavälillä seurannut varsin tarkasti kuluttajien luottamuksen kehitystä. Myös pitkään jatkuva matala korkotaso tukee toimialojemme palvelujen käyttöä. Käynnissä olevalla työmarkkinakierroksella on suuri merkitys Suomen talouden kehittymisessä, puheenjohtaja toteaa tiedotteessa.

Maran hallitukseen vuodelle 2020 valittiin Turusta Restile Oy:n Ilkka Joukanen sekä Burger-In Oy:n Vesa Viitanen.