Kokoomus ja perussuomalaiset vaativat pääministerin eroa – Orpo hiillostaa myös keskustaa ja vihreitä

Halla-ahon mukaan pääministeri Antti Rinne käytti ministeri Sirpa Paateroa kilpenään ja "heitti hänet bussin alle".

Aki Taponen

Helsinki

Kummankin suuren oppositiopuolueen puheenjohtajat, Jussi Halla-aho (ps) ja Petteri Orpo (kok) vaativat pääministeri Antti Rinteen (sd) eroa Posti-jupakan perjantain käänteiden jälkeen.

Kummallekaan ei riitä se, että Rinne uhrasi omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd), joka pyysi perjantaina eroa ja jäi sairauslomalle.

Halla-ahon mukaan Rinne on käyttänyt Paateroa Posti-jupakassa kilpenään ja "heittänyt hänet bussin alle", muttei ymmärrä tehdä johtopäätöksiä omalta osaltaan.

– En pidä kovin uskottavana selitystä, että Rinne ei olisi tiennyt, miten Paatero on toiminut tässä asiassa, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaiset pyysivät keskiviikkona Rinteeltä pääministerin ilmoitusta Posti-sotkusta, mutta hän ei suostunut siihen.

– Kyllä tässä vaiheessa voi todeta, ettei Rinne nauti meidän luottamustamme, Halla-aho sanoi hallituksen ensi viikon luottamusäänestystä silmälläpitäen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei pitänyt pääministeri Antti Rinteen selityksiä uskottavina.

Orpo toivoo, että perussuomalaiset yhtyisivät kolmen muun oppositiopuolueen torstaina asiasta jättämään välikysymykseen.

– Samaan aikaan haluan nostaa esille myös kysymyksen, ovatko muut hallituspuolueet, erityisesti keskusta ja vihreät, tässä äänettömiä yhtiömiehiä? Ovatko ne olleet mukana esimerkiksi talouspoliittisen ministerivaliokunnan pöydässä käsittelemässä näitä asioita?

– Jos eivät ole olleet, niin hyväksyvätkö ne tämän sekavuuden ja epäloogisuuden sekä eduskunnalle annetun väärän tiedon noin vain? Vai pitäisikö myös heidän tehdä jotain johtopäätöksiä, Orpo jatkoi kysymyksien esittämistä.

Jos pääministeri eroaisi, se tarkoittaisi Orpon mukaan hallituksen kaatumista.

– Silloin mennään normaaliin järjestykseen, palataan eduskuntaan ja käynnistetään hallitusohjelmaneuvottelut. Mutta ei mennä asioiden edelle. Tässä pitää ratkaista ensin hallituksen ja pääministerin luottamus.

Orpon mukaan tilanne näyttäytyy niin, että pääministeri Rinne on antanut eduskunnalle virheellistä tietoa eikä Paateron siirtäminen syrjään poista tätä tosiasiaa.

– Pääministerin tiedotustilaisuudesta välittyi ajatus, että omia virheitä paikataan sillä, että uhrataan sdp:n yksi ministeri.

Orpon mukaan Posti-jupakassa myös ministeri Paatero on tehnyt virheitä ja omistajaohjaus on toiminut huonosti.

– Se on aiheuttanut yhteiskunnalle miljoonien tappioita. Siksi Paateron ero on perusteltua, mutta se ei poista sitä, että pääministeri on ollut asioista selkeän tietoinen ja ollut koko ajan aktiivinen toimija.

Orpon mielestä näyttää siltä, että Postin johto on toiminut hyvin johdonmukaisesti eikä sitä voi moittia.

– Uskon siihen, mitä Postin hallitus on perjantaina viestinyt. He ovat informoineet omistajaohjausyksikköä useaan otteeseen, sekä ministeriä ja ministerin esikuntaa. He ovat toimineet sen informaation ja mandaatin varassa, jonka he ovat näiden informaatiotilaisuuksien perusteella saaneet.

– Ongelma on se, että hallituksen linja muuttuu koko ajan ja annetaan sekavia lausuntoja, ei Postin hallituksen toiminta, Orpo sanoi.