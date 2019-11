Pääministeri Rinne pitää tiedotustilaisuuden – Postin hallituksen puheenjohtaja: "Liikkeenluovutuksella on ollut omistajan tuki"

Vaikeeta ola samaan aikaan työnantajan ja työntekijän edusmies; Sir. Rinne

Totuudessa pysyvä poliitikko on satuolento, toki satuolentoja olen nähnyt lapsille suunnatussa näytelmissä. Posti johto ajatteli, että tiukassa kilpailutilanteessa pudotetaan tulevaisuuden palkkakuluja siirtämällä pakettien käsittely omaksi yhtiöksi. Valtiohoitajapuolue on tämän aivan varmasti tiennyt ja hyväksynyt, siitä tämä poliitikkojen änkytys yksinkertaisesti johtuu, arvioivat vaan väärin, että vastustus on näin kovaa vaikka valtaosa postin palkka-alen vastustajista on antanut toki äänensä samaiselle valtiohoitajapuolueelle. Nähtäväksi jää miten posti pärjää kahden kolmen vuoden kuluttua, luulen, että pienet yrittäjävetoiset notkeat yritykset ottavat postin tehtävät haltuun. En ihmettele kun tulevaisuudessa posti antaa lopputilejä suurelle joukolle, no lopputilihän tietää rahaa, se on uuden alku niin työntekijälle kun yrityksellekin.

