PAU joutui luopumaan useista palkanlisistään postilakon ratkaisemiseksi – Määräaikaisesti lähtivät aattopäivänlisä, vuosilomalisä, sairauslomalisä ja joustovapaalisä

Joonas Kuikka

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta pääsivät keskiviikkona sopuun kahdesta eri työehtosopimuksesta.

Palta ja Posti tekivät myönnytyksen siitä, ettei pakettilajittelijoita siirretty halvempaan Teollisuusliiton työehtosopimukseen. PAU puolestaan myöntyi useiden palkanlisien poistoon.

– Poistot ovat määräaikaisia, vain tes-kauden ajan, sanoo PAU:n liittosihteeri Esko Hietaniemi Lännen Medialle.

Poistettuja lisiä ovat aattopäivänlisä, vuosilomalisä, sairauslomalisä ja joustovapaalisä.

Aattopäivänlisää on maksettu erikseen jouluna, pääsiäisenä ja juhannuksena. Vuosilomalisä on ollut loma-ajan lisäkorvaus vuoden aikana maksetuista lisistä. Sairauslomalisä on toiminut samantapaisella periaatteella sairausloman aikana. Joustovapaalisää on maksettu lomarahavapaan ajalta.

Hietaniemen tietojen mukaan lisien poisto vaikuttaa Postissa kokonaisuudessaan muutamia miljoonia euroja. Yksittäisen työntekijän kohdalla summa vaihtelee.

– Ei vuositasolla hirvittävän suurista summista puhuta.

Lisäksi työvuorojen järjestelyyn tulee joustoa. Jatkossa työnantajan pitää ilmoittaa kerralla vähimmillään kahden viikon työvuorot, kun ennen piti ilmoittaa neljän viikon vuorot. Yhden työvuoron minimipituudeksi tulee neljä tuntia entisen viiden sijaan.

Palkankorotukset uusissa työehtosopimuksissa määräytyvät vientiteollisuuden yleisen linjan mukaan.

Näin työehtosopimukset eroavat

Pakettilajittelijoiden uusi työehtosopimus on hieman erilainen kuin samana päivänä neuvoteltu varsinainen PAU:n ja Paltan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus.

Pakettilajittelijoiden työehtosopimus kestää kauemmin kuin varsinainen postilaisten sopimus. Pakettilajittelijoiden sopimus päättyy 31. tammikuuta 2022, kun taas viestinvälitys- ja logistiikka-alan sopimus päättyy 31. lokakuuta 2021.

Lajittelijoiden sopimuksessa on turvattu 2021 joulusesongin työrauha.

Työehtosopimuksen sisältö on osapuolten mukaan kevyempi versio viestinvälitys- ja logistiikka-alan uudesta työehtosopimuksesta, jossa on muidenkin ammattiryhmien erityisiä työehtoja.

– Kaikki ylimääräiset asiat otettiin pois, sanoo Hietaniemi.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan laajemmasta työehtosopimuksessa otettiin lisäksi pois erillinen urakointikorvaus, jota ei ole pakettilajittelijoiden sopimuksessa.

Pakettilajittelijakiista taustalla

Neuvotteluiden kiistakysymyksenä olivat Posti Palvelut -tytäryhtiöön ja Teollisuusliittoon siirretyt pakettilajittelijat, jotka lopulta palautettiin erillisellä Paltan ja PAU:n välisellä työehtosopimuksella entisille työmarkkinaneuvottelukumppaneille.

Pakettilajittelijat pysyvät Posti Palveluissa, mutta he eivät enää sovi työehdoistaan Medialiiton kanssa Teollisuusliiton jäseninä.

Näin pystyttiin turvaamaan pakettilajittelijoiden palkan ja työehtojen pysyminen pääpiirtein ennallaan liikkeenluovutuksesta huolimatta.