Metsäteollisuus aloittaa joulukuussa työsulut sahoilla ja vaneritehtailla – kyseessä on vastatoimi työntekijöiden lakkoon

Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ilmoitti sunnuntaina aloittavansa kolmipäiväisen lakon joulukuussa. Metsäteollisuuden kuuden päivä työsulku alkaisi heti lakon päätyttyä.

Anna Kilponen

Työnantajajärjestö Metsäteollisuus ry aloittaa joulukuussa kuuden vuorokauden työsulun mekaanisessa metsäteollisuudessa. Sen on määrä alkaa 12. joulukuuta työntekijöiden Teollisuusliiton kolmipäiväisen lakon päättyessä.

Työsulun aikana Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä työpaikoilleen sahoille ja vaneritehtaille, ja heidän palkanmaksunsa lopetetaan, kertoo Metsäteollisuus tiedotteessaan.

Kyseessä on vastatoimi Teollisuusliiton jo aiemmin ilmoittamaan lakkoon, joka on määrä pitää 9.–11. joulukuuta. Lakon taustalla on osapuolten kiistat muun muassa työajasta, erityisesti kiky-sopimuksen tuomia lisätunteja ja arkipyhiä.

Metsäteollisuus toivoo työsulkutoimiensa vauhdittavan Teollisuusliiton paluuta neuvottelupöytään, jotta mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta päästäisiin sopuun.

Teollisuusliiton lakkoon menee työntekijöitä kymmeneltä sopimusalalta, ja se koskee yhteensä noin 35 000 työntekijää yhteensä 180 yritysten toimipisteessä eri puolilla Suomea.

Metsäteollisuuden työsulussa on mukana 32 sahaa, vaneri-, viilu- ja liimapuutehdasta. Se kohdistuu niihin Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten toimipaikkoihin, joihin Teollisuusliitto on ilmoittanut kohdistavansa lakkonsa. Mukana ovat Metsä Groupin, Pölkyn, Stora Enson, UPM:n ja Versowoodin tuotantolaitokset eri puolella maata.