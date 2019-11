Järjestöt patistavat hallitusta puuttumaan verovälttelyyn

Yli 30 järjestöä vaatii hallitukselta nopeita toimia verovälttelyyn puuttumiseksi. Tiistaina käynnistynyt 430 miljoonaa mahdollisuutta -kampanja muistuttaa, että Suomi menettää vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja verovälttelyn seurauksena.

Kampanjaan osallistuvien järjestöjen mielestä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ja ekologisen kriisin sosiaalisesti oikeudenmukainen torjuminen edellyttää veropohjan aukkojen tukkimista.

– Pelkästään koroilla tehtävään verosuunnitteluun sekä osinkoverotuksen epäkohtiin puuttumalla Suomi saisi joka vuosi 430 miljoonaa euroa lisätuloja. Varoja tarvitaan kipeästi ihmisoikeuksien turvaamiseen ja ympäristönsuojeluun, kampanjaa koordinoivan yritysvastuujärjestö Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen kertoo tiedotteessa.

Hallitusohjemassa on luvattu puuttua verovälttelyyn. Kampanjan mukaan monet käytännön toimet ovat kuitenkin typistyneet selvityksiksi tai tippuneet kokonaan pois hallitusohjelmasta. 430-kampanja lupaakin kirittää hallitusta veropohjan aukkojen tukkimisessa.

– Oikeudenmukainen verotus on ihmisoikeuskysymys. Esimerkiksi vanhustenhoivan puutteet on nostettu otsikoihin lukemattomia kertoja. Ihmettelemme, miksi ongelmien ratkaisemiseen on ollut vaikeaa löytää rahaa samalla kun veropohjan annetaan vuotaa, Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.