Teknologiateollisuus valmis luopumaan työntekijöiden kiky-tunneista: "Vie tilaa palkankorotuksilta"

Aki Taponen

Helsinki

Teknologiateollisuus on valmis suostumaan siihen, että kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuosityöajan lisäys ei ole mukana työntekijöiden tulevassa työehtosopimuksessa.

– Se vie tilaa palkankorotuksilta, koska kiky-tuntien poistuminen lisäisi työnantajan työvoimakustannuksia 1,4 prosentilla. Meille tärkeintä on kustannuskilpailukyvyn paraneminen, sanoi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle maanantaina.

Teollisuusliitto irtisanoi jo vuosi sitten kiky-tunteja koskevan työehtosopimuksen lisäpöytäkirjan päättymään tämän vuoden lopussa. Liitolle ei ole sen jälkeen käynyt sekään, että niiden jatkumisesta olisi voitu sopia rahalla tai paikallisesti.

Siten Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelupöydällä ovat auki käytännössä palkankorotusten taso ja uuden työehtosopimuksen pituus.

– Tekstikysymyksiä ei ole auki, Helle sanoo.

Sen sijaan Teknologiateollisuuden toimihenkilösopimuksissa kiky-tunnit ovat neuvottelupöydällä edelleen.

– Niissä on käytännössä auki tämä työajan pidennys ja palkkaratkaisu, Teknologiateollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi sanoi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Teknologiateollisuuden palkansaajaliitot Teollisuusliitto, toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ilmoittivat sunnuntaina neuvottelujen vauhdittamiseksi laajoista lakoista, jotka alkaisivat 9. joulukuuta.

– Kysymys on sen verran vakavista lakonuhista, että pidämme itsestään selvänä riitojen siirtymistä sovitteluun, Helle sanoi.

Se, että työmarkkinakierroksen päänavaus joudutaan hakeminen valtakunnansovittelijan toimistosta, on Helteen mukaan pettymys.

– Neuvottelut ovat olleet hyvin asialliset. Ilmapiiri on ollut ihan hyvä, vaikka vaikeuskerrointa on ollut todella paljon. On iso pettymys, että meitä uhataan työtaisteluilla, vaikka suurin osa asioista oli jo Teollisuusliiton kanssa sovittu.

Helteen mukaan ainakaan Teknologiateollisuudella ei ole pöydällä nykyisten työehtosopimusten heikennyksiä päinvastoin kuin työntekijäpuolelta on väitetty.

– Meillä on valmius palata neuvottelupöytään mahdollisimman pian.