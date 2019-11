Ammattiliittojen neuvottelut Teknologiateollisuuden kanssa solmussa – Teollisuusliitto, Pro ja YTN uhkaavat kolmen päivän lakolla joulukuussa

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden väliset työehtosopimusneuvottelut päättyivät tänään tuloksettomina, tiedottaa Teollisuusliitto. Liitto on päättänyt aloittaa lakon 9. joulukuuta kello 00.00. Lakko päättyy keskiviikkona 11.12. kello 23.59. Lakkoon menee työntekijöitä kymmeneltä Teollisuusliiton sopimusalalta ja siihen osallistuu noin 35 000 työntekijää yhteensä 180 yrityksen toimipisteissä eri puolilla Suomea..

Teollisuusliiton julistaman työnseisauksen piirissä ovat teknologiateollisuuden, malmikaivosten, kumiteollisuuden, öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden, kemian perusteollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemiantuoteteollisuuden, teknisen huollon ja kunnossapidon sekä mekaanisen metsäteollisuuden sopimisalat sekä puolustusministeriön työpaikat. Teollisuusliiton tiedotteessa todetaan, että työtaistelu ei koske ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävää työtä, eikä yritysten omilla terveysasemilla tai yritysten tehdaspalokunnissa tehtävää työtä.

– On todella valitettavaa, että joudumme turvautumaan näin koviin otteisiin, mutta muukaan ei nyt näytä auttavan. Jouduimme sunnuntaina katkaisemaan neuvottelumme myös teknologiasektorilla, kun työnantajapuolen halu sopimuksen syntymiseen oli täysin olematon, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo tiedotteessa.

Teollisuusliiton tiedotteessa todetaan työnantajapuolen tavoittelemat heikennykset nykyisiin työehtoihin. Teollisuusliiton mukaan tavoitteet tarkoittaisivat suurimmillaan jopa 20 prosentin heikennystä työntekijöille. Teollisuusliitto listaa suurimmiksi kiistan kohteeksii työajan ja erityisesti kiky-sopimukseen liittyvät lisätunnit. Työnantajaliitot ovat Teollisuusliiton mukaan tuoneet neuvottelupöytiin myös niin sanottuja periaatteellisia heikennyksiä, kuten jäsenmaksuperinnän lopettamisen.

– Näyttää siltä, että työnantajaleiri hakee nyt konfliktia tosissaan ja laajalla rintamalla. Siinä ei ilmeisesti työtaisteluista johtuva kilpailukykyhaitta paljon vaakakupissa paina. Olemme kuitenkin valmistautuneet painostustoimiimme sen verran perusteellisesti, että eiköhän patruunoillakin ala kello kilkuttaa hieman toisessa sävyssä, Aalto toteaa tiedotteessa.

Myös Ammattiliitto Pro ilmoitti työnseisauksista 9.–11.12. Pron lakko koskee erikseen nimettyjä yrityksiä teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla, kemianteollisuudessa sekä kumi- ja lasikeraamisessa teollisuudessa. Lisäksi ylityökielto teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla jatkuu 11.12. saakka.

Pron ja Teknologiateollisuus ovat neuvotelleet työehtosopimuksen uusimisesta syyskuusta alkaen. Pro ja Kemianteollisuus sekä Pro ja Kemianteollisuus/Lasikeraaminen LT ja Kumiteollisuus ry ovat neuvotelleet työehtosopimuksien uusimisesta lokakuun puolesta välistä asti. Pron tiedotteessa todetaan, että liiton ehdoton tavoite on kiky-sopimukseen mukaisen 24 tunnin työajan pidennyksen poistaminen työehtosopimuksesta. Pro toteaa, että palkkaratkaisusta ei ole päästy vielä keskustelemaan.

Lista yrityksistä, joita Pron lakko koskee, löytyy liiton nettisivuilta. Varsinaissuomalaisista yrityksistä listalla on Meyer Turku Oy, Sandvik Mining and Construction Finland Oy, Sandvik Mining and Construction Oy, Valmet Technologies Oy sekä Wallac Oy.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN puolestaan jätti noin 50 teknologiateollisuuden yritystä koskevan lakkovaroituksen teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloille. Lakko ajoittuisi Teollisuusliiton ja Pron lakkojen tavoin 9.–11.12. väliselle ajalle.

YTN:n tiedotteessa todetaan, että kaikki henkilöstöryhmät ovat neuvotelleet Teknologiateollisuuden kanssa työehtosopimusten uudistamisesta syyskuun puolivälistä saakka.

– YTN:n keskeiset tavoitteet ovat palkattoman työajanpidennyksen poistaminen ja palkankorotuksista sopiminen. Palkankorotusten on varmistettava ostovoiman ja asiantuntijoiden palkkatason kehittäminen, YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki toteaa tiedotteessa.

Teknologiateollisuuden tiedotteessa todetaan, että nyt lakkovaroituksen jättäneistä liitoista pisimmällä neuvottelut olivat Teollisuusliiton kanssa. Teollisuusliiton palkkavaatimus on Teknologiateollisuuden mukaan ylimitoitettu ja kohtuuton ja toteutuessaan se rapauttaisi kilpailukyvyn johtaen työpaikkojen menetyksiin.

Teknologiateollisuuden mukaan Teollisuusliiton kanssa käydyissä neuvotteluissa ei ole ollut pöydällä minkäänlaisia työehtojen heikennyksiä.

– Talous on noussut viime vuosien aikana lähes kymmenen vuotta jatkuneesta aallonpohjasta, kilpailukyky on parantunut ja työllisyys kohentunut. Teollisuusliitto on valmis heittämään hyvän kehityksen kertaheitolla romukoppaan. Ylisuuret palkankorotukset olisivat todellinen uhka työllisyydelle. Talouskasvun hidastuessa on muutenkin haasteellista ylläpitää hyvää työllisyyskehitystä, sanoo Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle tiedotteessa.

Helteen mukaan neuvotteluja on vaikeuttanut Teollisuusliiton suhtautuminen kiky-tunteihin.

– Työnantajapuolen keskeisin tavoite on kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Mikäli työaika lyhenee, se nostaa työnantajan työvoimakustannuksia ja palkankorotuksiin jää vähemmän mahdollisuuksia. Jos taas työajan pidennystä voitaisiin jatkaa, se antaisi tilaa suuremmille palkankorotuksille ja sitä kautta myös palkansaajien ostovoimalle, Helle toteaa tiedotteessa.

