Postin lakko voi venyä joulun alle: PAU hylkäsi sovintoesityksen, koska Medialiitto ei hyväksynyt esitystä pakettilajittelijoista – Tukilakot laajenevat maanantaina

Kovaa vääntöä

Saa nähdä , kumpi lähtee ensin Paatero vai Postin hallitus. Siellähän on Nordea-taustaisen Pohjolan lisäksi mm. Suvi-Anne Siimes sekä liuta tyyppejä, joiden tittelin sijalla lukee "hallitusammattilainen". En ole tiennytkään että Suomessa voi tällaisen tittelin saada, Mutta ehkä tuo kertoo myös siitä, miten kauas Postin on livennyt alkuperäisestä toiminnastaan ja reaalimaaimasta.



Sitten yläpuolella on tarpeeton hallintoneuvosto, joka on ollut hipihiljaa nyt. Puheenjohtaja Aki Lindén, sd, Atte Harjanne vihr, Paula Werning, sd, Kimmo Kiljunen,

Ari Torniainen, kesk , Eeva Kalli, kesk, Mia Laiho, kok, Rami Lehto, ps

Veronica Rehn-Kivi, rkp, Mari Rantanen, ps, Pia Lohikoski, vas. Sari Essayah, kd.



Mihin heitä tarvitaan muuten kuin juomaan kahvit kerran kuussa ja kuittaamaan 800 per kerta?

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.