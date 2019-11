Taneli Koponen

S-ryhmä tiedotti perjantaina vetävänsä varotoimenpiteenä kaupoista pois Makula 305g Club Wrap -tuotteen. S-ryhmä kertoo raaka-ainetoimittajan ilmoittaneen, että valmistuslinjastolta on mahdollisesti tarttunut Listeria monocytogenes -bakteeria broilerin lihaan, jota on käytetty takaisinvedettävässä tuotteessa.

Tuotteen myyjiä ovat Prisma, S-market, ABC-market, Sale, Alepa, Sokos sekä Food Market Herkku. Tuotetta on ollut myynnissä 16. marraskuuta alkaen. S-ryhmä pyytää kuluttajia hävittämään wrapin sekajätteen mukana. Virheellisen tuotteen pakkausetiketti pyydetään palauttamaan ensisijaisesti ostopaikkaan, jossa se hyvitetään.

S-ryhmä kertoo saaneensa tavarantoimittajilta tiedon myös muita tuotteita koskevista takaisinvedoista. Niissä on käytetty samaa raaka-ainetoimittajaa. Tuotteet ovat Härmän SnackPoint Oy:n Suomi Kinkku-juustorieska 150 g, Kinkkukolmari 150 g sekä Kinkkukakku 750 g.

Lidl kertoo poistaneensa myynnistä Deli Corner paahtopaistirieskat, joiden viimeinen käyttöpäivä on merkitty ajalle 23. -27. marraskuuta.

Lidlin mukaan myynnistä on poistettu myös Select & Go kanarullat, joiden viimeinen käyttöpäivä on 22. - 28. marraskuuta. Lidl poistaa kyseiset tuote-erät myynnistä varotoimenpiteenä, koska tuotteiden valmistajan Evertaste Oy:n mukaan kyseisiin viimeisen käyttöpäivän mukaisiin eriin kohdistuu listeriariski.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Listeria monocytogenes -bakteereita oli löytynyt raaka-ainetoimittajan omavalvonnasta. Kuluttajia pyydetään lopettamaan kyseisten tuotteiden käyttö ja hävittämään tuotteet.

Myös Fazer leipomot on tiedottanut takaisinvedosta, joka koskee puolestaan Reissumies-leipiä. Yhtiö vetää markkinoilta Oululainen Reissumies Eväsleipä Chilikana 135 g tuotteet varotoimenpiteenä listeriaepäilyn vuoksi. Tuotteet valmistaa Fazerin alihankkija.

Alihankkijan raaka-ainetoimittajan mukaan he ovat löytäneet omavalvonnassaan käyttämästään raaka-aineesta Listeria monocytogenes -bakteereita. Samalla tuotantolinjalla valmistettua raaka-ainetta on käytetty Oululainen Reissumies Eväsleipä Chilikana 135 g tuotteissa, joiden viimeinen käyttöpäivä on 22.11.-29.11. välillä. Takaisinveto ei koske muita eriä.

Duodecim-terveyskirjaston mukaan listerioosi on Listeria monocytogenes -bakteerin aiheuttama tauti, joka voi aiheuttaa lievän ripulin tai vakavan verenmyrkytyksen ja aivokalvotulehduksen.

Listeriabakteeri voi olla haitallinen erityisesti vanhuksille, vastustuskyvyltään heikentyneille sekä raskaana oleville. Fazer ohjeistaa kuluttajia hävittämään kyseisen erän tuotteet ja lähettämään pakkauksen Fazerin kuluttajapalveluun hyvityksen saamiseksi.