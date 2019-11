Tieliikennelaki hyväksyttiin viime kesäkuussa. Se tulee voimaan ensi vuonna kesäkuun alussa.

Lakiin on kirjoitettu, että pyörätie on yksisuuntainen ellei sitä liikennemerkillä toisin osoiteta. Ja kun ainakin 99 prosenttia pyöräteistä on kahteen suuntaan liikennöitäviä, laki siis velvoittaa osoittamaan sen lisäkilvellä.

Johanna Vilkunan mielestä lisäkilpivaatimus on sikäli epäjohdonmukainen, että tieliikenteessä merkeillä osoitetaan yksisuuntaisuus.

Hän epäilee, että turha lisäinformaatio vain rasittaa havaintoympäristöä, eikä siten paranna turvallisuutta, eikä lisäkilpivaatimukselle ole liikenneturvallisuuden kannalta perusteita.

Sen sijaan Kuntaliitto pitää perusteltuna risteävästä pyörätiestä varoittavan merkin käyttöä risteyksessä, jossa autoilijalle on väistämisvelvollisuus

Yhden lisäkilven hinta on Kuntaliiton kaupungeilta pyytämien arvioiden mukaan 100–120 euroa kappale. Suurimmissa kaupungeissa pyörätiemerkkejä on niin paljon, että kaikkien varustaminen lisämerkeillä maksaa kyseisissä kunnissa kussakin vähintäänkin useita satoja tuhansia euroja, jopa miljoona euroa.

Kuntaliiton viimeinen toive on, että eduskuntaan vielä tämän kevään aikana menevässä tieliikennelain korjauspaketissa otettaisiin huomioon myös pyöräteiden merkintäasia.