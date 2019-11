Anita Simola

Postikiistaan on tulossa uusi käänne, sillä sekä ammattiliitto PAU että Posti ovat pyytäneet ulkopuolista apua pattitilanteen selvittämiseksi.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) kertoi hetki sitten, että molemmat osapuolet ovat pyytäneet yhdessä erillisiä selvityshenkilöitä tuekseen.

Henkilöt ovat kovan luokan ammattilaisia, eli Jukka Ahtela, Lasse Laatunen, Lauri Ihalainen sekä Ann Selin.

Selin on entinen palvelualojen ammattiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja. Ihalainen on entinen SAK:n puheenjohtaja, ex-kansanedustaja sekä entinen ministeri. Laatunen on hankkinut kannuksensa työnantajien linnakkeessa. Ahtelalla on niin ikään monipuolinen ura työmarkkina-areenoilta.

– Näyttää siltä, että postin riita ei selviä näillä selvittelyillä, joita tähän mennessä on yritetty ja jonkin aikaa. Siksi tämä ratkaisu, ministeri perusteli.

Paatero jatkoi, että varmasti kaikki mukaan lukien hallitus toivovat, että tällä uudella keinolla saadaan kiista ratkaistua mahdollisimman nopeasti.

Paatero myönsi, että postin hallituksella on hänen tukensa.

Miten käy tukilakkojen?

– Lakkojen osalta ammattiliitot tekevät omat päätöksensä. En ole keskustellut heidän kanssaan. Tämä nelikon työryhmä selvisi vasta muutama minuutti sitten.

Ministeriltä kysyttiin myös, eikö valtakunnansovittelija selviä kiistasta?

Paateron mukaan kyse on aikamoisen monimutkaisesta tapauksesta ja mukana on tilanteita, jotka eivät ole työnantajia edustavan Paltan ja PAU:n alaisia. Siksi on hyvä, että mukana on myös muita.

Paatero kertoi Lännen Medialle, että hän oli tietoinen alkusyksystä siitä, että yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen, jolla noin 700 paketin lajittelijaa siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin.

– Silloin en tiennyt sen sisällöstä, tiesin siitä jälkeenpäin.

Ministeriltä tivattiin myös, että onko tämä hyvää käytäntöä, jossa työntekijöitä siirrellään toisten työehtosopimusten piiriin.

– Luulen, että näistä keskustellaan myöhemmin.

Posti siirsi syksyn aikana noin 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiöönsä Posti palvelut Oy:hyn ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. PAU ei hyväksy siirtoa, koska se katsoo, että työehdot heikentyvät radikaalisti.

Kiista pakettilajittelijoiden asemasta on tähän asti estänyt sovun löytymisen Postin työriidassa.