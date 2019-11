Pirkka-Pekka Petelius pyytää saamelaisilta anteeksi menneiden vuosikymmenten tv-hahmojaan

Keväällä vihreiden kansanedustajaksi eduskuntaan valittu näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius haluaa esittää julkisen anteeksipyynnön.

Peteliuksen anteeksipyyntö koskee hänen 1980- ja 1990-luvulla tekemiään tv-sarjoja, joissa saamelaisia on kuvattu syrjivällä ja vääristelevällä tavalla.

Petelius teki yhdessä näyttelijälegensa Aake Kallialan kanssa sketsihuumoria 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa. Saamelaisia kuvattiin Hymyhuulet-, Pulttibois- ja Manitbois-sketsisarjoissa.

Kansanedustajana Petelius kertoo haluavansa edistää saamelaisten oikeuksien toteutumista.

– Pyydän anteeksi sitä haitallista vaikutusta, joka sketseillä on ollut. Ymmärrän vastuuni kansanedustajana ja kulttuurin tekijänä, Petelius sanoo puolueen tiedotteessa.

Kansanedustajan mukaan sketsit ovat oman aikansa tuotteita, jotka eivät kuulu nykypäivään. Hän ei tänä päivänä allekirjoita niitä.

Sketseillä pyrittiin parodioimaan valtaväestön ennakkoluuloja. Nykyisin Petelius kertoo ymmärtävänsä, kuinka syrjiviä ne ovat. Moni saamelainen on joutunut kohtaamaan omassa elämässään niiden negatiivisen vaikutuksen valtaväestön asenteisiin ja mielikuviin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Sketseihin kohdistuva kritiikki on mielestäni positiivinen merkki siitä, että ajat ovat muuttuneet. Nyt ymmärrämme aiempaa paremmin vähemmistöjä syrjiviä rakenteita yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme. Myös tietoisuus alkuperäiskansamme tilanteesta ja oikeuksista on lisääntynyt, Petelius sanoo.

Petelius kertoo haluavansa jatkaa vuoropuhelua saamelaisten kanssa.

– Kansanedustajana haluan tehdä työtä saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn edistämiseksi. Totuus- ja sovintokomission tarkoituksena on käydä läpi saamelaishistorian tapahtumat ja oppia saamelaisten vaikeuksista valtakulttuurin rinnalla. Historiassa tehdyt virheet on tärkeää käydä läpi. Ajattelen, että oma pyrkimykseni selvittää sketsien negatiiviset seuraukset saamelaisyhteisölle ja pyytää anteeksi on minun tapani osoittaa oppineeni historiasta ja korjata tehtyjä virheitä, Petelius pohtii.

Hymyhuulet-ohjelman jakso, jossa esitetään Nunnuka-nunnuka-lai-lai-sketsi saamelaisista on yhä katsottavissa Ylen Elävässä Arkistossa. Videon yhteydessä on myös teksti, jossa varoitetaan rasistisesta sisällöstä.