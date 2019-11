Jami JokinenAnna Kilponen

Postilakkoon yritetään parhaillaan löytää ratkaisua valtakunnansovittelijan avulla. Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) sekä Palvelualojen työnantajat Palta jatkoivat neuvotteluja hieman kello 13:n jälkeen.

Postin työehtokiista on ajautunut melkoiseen umpisolmuun. Työntekijäpuolen PAU hylkäsi tiistaina Vuokko Piekkalan maanantaina jättämän sovintoesityksen, koska 700 pakettilajittelijan työehtoihin otettu valtakunnansovittelijan sovintoesityksessä kantaa. Työnantajapuolen edustaja Palta olisi sen hyväksynyt.

Ennen neuvotteluja osapuolten näkemykset olivat vielä kaukana toisistaan. Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoi kuitenkin olevansa odottavalla mielellä ja antoi ymmärtää, että pallo on nyt PAU:lla.

Aarton mukaan lajittelijat on siirretty laillisesti uuden Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta lähtien. Pakettilajittelijoiden työehtoja ei voi hänen mukaansa neuvotteluissa ratkaista, sillä Posti Palvelut on toisen työantajaliiton eli Medialiiton jäsen.

– Tilanne on aika selvä ja ratkeaa sillä, että PAU purkaa kytköksen (pakettilajittelijoista). PAU:n on syytä liikkua eteenpäin. Me olemme tulleet merkittävästi PAU:ta vastaan, olisimme suostuneet edelliseenkin sopimukseen.

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen puolestaan totesi, että pakettilajittelijoiden siirto Posti Palveluihin ei ole keskeisin ongelma, vaan se, että heidät on siirretty Teollisuusliiton työehtosopimukseen eikä PAUn sopimukseen.

Marraskuun alusta lähtien 700 pakettilajittelijaa on ollut halvemman Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen piirissä.

– Taustalla on myös muita isoja syitä ja kasa pienempiä, Nieminen kommentoi ennen neuvotteluja, Nieminen sanoi.

Nieminen oli suivaantunut Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjolan MTV:llä esittämiin väitteeseen, jonka mukaan Posti siirsi pakettijakelijat halvemman työehtosopimuksen piiriin, koska kilpailijat käyttävät edullisempaa työehtosopimusta.

– Mikään näistä yrityksistä ei käytä halvempaa työehtosopimusta. Se, mitä Markku Pohjola väitti, että Posti tulisi samalle tasolle kuin kilpailijat, ei pidä paikkaansa. Kilpailijat käyttävät AKT:n ja ALT:n välistä työehtosopimusta.

Mikäli Posti pääsee halventamaan työehtosopimusta, se veisi Niemisen mielestä markkinaa myös Postin kilpailijoilta tai lähtee halventamaan koko markkinaa, sillä kilpailijoiden työnantajat saattaisivat myös lähteä samalle linjalle.

PAU odottaa nyt Postin hallitukselta vastauksi.

Niemisellä oli viestiä myös hallituksen suuntaan, omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle (sd).

– Toivon, että meillä on sellainen omistaja, joka toteaa, että ihmisten työehtoja ei lähdetä valtionyhtiössä heikentämään, Nieminen sanoi.

Huomenna torstaina PAU:n aktiivit järjestävät mielenosoituksen Eduskuntatalon edustalla kello 13. Postilaiset vaativat omistajaohjauksen puuttumista Postin työehtoshoppailuun.

Lakko tukilakkoineen jatkuu aiemmin ilmoitetulla tavalla. Tänään tukilakkoon palasi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Sen jäsenistö lopetti tavarajunien kunnossapidon aamuseitsemältä, ja lakko jatkuu koko päivän.

Rautatiealan unioni RAU pysäytti puolestaan tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen eilisiltana vuorokaudeksi.

Tukilakossa ovat myös Ilmailualan unioni, Merimies-Unioni sekä Auto- ja kuljetusalan Työtekijäliitto AKT. Tukitoimet koskevat pääasiassa postin käsittelyä ja kuljetuksia esimerkiksi kuorma- ja linja-autoilussa sekä yhteysalusliikenteessä.

Elleivät PAU ja Palta pääse sopimukseen, laajenevat tukilakot vielä tällä viikolla. Kokonaan uusi ja selvästi laajempi tukilakkojen aalto alkaa ensi maanantaina, jolloin vaikutuksia tulisi muun muassa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen.

Suurimpana uhkana on pidetty ulkomaan laivaliikenteen pysähtymistä.