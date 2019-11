Poliisi muistuttaa tienkäyttäjän ennakointivelvollisuudesta

Poliisi muistuttaa kansalaisia ensi kesänä voimaan astuvasta tieliikennelain uudistuksesta.

– Siinä on yksi erittäin tärkeä kohta, johon on syytä tutustua huolella ja mieltää se myös omaan toimintaan. Se on tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Tiivistettynä siis tienkäyttäjän tulee ennakoida niin omaa kuin toisten liikkumista ja aikeita, ylikomisario ja liikennesektorin johtaja Jouni Takala sanoo poliisin tiedotteessa.

Poliisi pitää liikenneturvallisuuden kannalta kenties tärkeimpänä asiana liikkujan asennetta.

– Olipa sitten liikkeellä kävellen tai rekalla asenne on läsnä aina. Monet onnettomuudet ja vaaratilanteet olisivat olleet vältettävissä asenteella, missä lähdetään toisen huomioimisesta ja joskus jopa omista oikeuksista hieman tinkimällä.

Poliisi toivoo asian nousevan puheenaiheeksi liikenteen kestoaiheiden kuten heijastimien, ajoneuvojen valojen, rengasasioiden sekä teiden kunnossapidon rinnalle.