MTK:n kysely: Puolet vastaajista pitää lihan kulutuksen ilmastovaikutusten käsittelyä mediassa liioitteluna

Lihan asema suomalaisten ruokapöydissä on vakaa, päättelee Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK teettämänsä tutkimuksen perusteella.

Kantar TNS:n marraskuun alussa tekemässä kyselyssä noin tuhat suomalaista kertoi näkemyksistään lihan tuotannosta ja kulutuksesta. Yli 80 prosenttia vastaajista ilmoitti syövänsä lihaa vähintään kerran viikossa. Miesten ja naisten välillä ei ollut merkittävää eroa siinä, kuinka usein lihaa syödään.

Kyselyyn vastanneista valtaosa uskoo syövänsä lihaa sopivia määriä. Vajaa viidennes uskoo syövänsä lihaa liikaa ja vain kolme prosenttia liian vähän.

Kyselyn perusteella suomalaiset haluavat ruokapöytiinsä samat laatu- ja lainsäädännön vaatimukset täyttävää lihaa, oli se sitten kotimaista tai ulkomaista.

Puolet vastaajista piti lihan kulutuksen ilmastovaikutusten käsittelyä mediassa liioiteltuna. Eniten tätä mieltä olivat yli 45-vuotiaat ja perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan kannattajat. Alle 30-vuotiaat ja vihreiden kannattajat olivat asiassa pitkälti eri mieltä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

MTK:n mukaan on tärkeää käydä avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua suomalaisesta lihantuotannosta ja sen vaikutuksista ympäristöön.

– Kuluttajat päättäkööt, syövätkö he lihaa vai eivät. Pääasia on, että he tekevät ratkaisunsa faktatietoon perustuen, muistuttaa järjestön lihavaliokunnan puheenjohtaja Mauno Ylinen.

Vastaajista noin 75 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että Suomessa tulisi tuottaa lihaa ainakin sen verran, että se riittäisi suomalaisten kulutukseen. Asia kuitekin jakoi eri puolueiden kannattajia selkeästi. Suurinta kannatusta oli keskustan sekä oppositiopuolueiden kannattajissa.

Vihreiden kannattajien näkemykset jakaantuivat asiassa. Heistä 49 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä ja 22 prosenttia täysin tai melko eri mieltä.