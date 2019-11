Keinot kuntatalouden tasapainottamiseksi eivät kelpaa suomalaisille – veroja ei saa korottaa, lainaa ottaa tai henkilöstöä irtisanoa

Salli Koivunen

Suomalaiset suhtautuvat hyvin tympeästi kaikkiin mahdollisiin keinoihin kuntatalouden tasapainottamiseksi, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta. Joka toinen vastaajista on sitä mieltä, että säästötoimenpiteissä on menty jo liian pitkälle. Tutkimuksessa selvitettiin suhtautumista konkreettisiin kunnan säästö- ja tehostamisratkaisuihin. Vastaajilta tiedusteltiin, miten he suhtautuvat palveluja, taloutta ja hallintoa koskeviin erilaisiin toimenpide-ehdotuksiin.

Yli puolet Kantar TNS:n kyselyyn vastanneista suomalaisista on sitä mieltä, että kunnan omaisuutta ei saa myydä. Samalla kunnallisverojen korottamista vastustaa 54 prosenttia vastaajista. Erityisesti perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat vierastavat kuntaveron kiristämistä.

Vielä useampi, yli 60 prosenttia vastaajista vastustaa ehdotusta kunnan lainanoton lisäämisestä palvelujen ja työpaikkojen turvaamiseksi.

Kyselyyn vastaajien enemmistö on sitä mieltä, että kuntapalvelujen laadusta ei saisi tinkiä, eikä niitä saa karsia.

Myös palveluiden ulkoistamista vastustaa enemmistö vastaajista. Lähes puolet, 47 prosenttia vastaajista kuitenkin vastustaa palveluiden maksujen kiristämistä.

Eniten kannatusta saa ehdotus palveluseteleistä, joiden avulla kuntalaiset itse päättävät keneltä palvelut ostavat. Eri puolilla maata vähintään joka toinen kannattaa palvelusetelijärjestelmää. Eniten järjestelmän vastustajia on vasemmistoliiton kannattajissa.

Henkilöstön irtisanomiset säästötoimenpiteenä hyväksyy alle kolmannes vastaajista.

Ajatus irtisanomisista tuntuu kansalaisista aiempaa vastenmielisemmältä. Kun vielä vuonna 2017 irtisanomisia vastusti reilu 40 prosenttia vastanneista, nyt määrä on 56 prosenttia. Sen sijaan tyytyväisyys henkilöstön määrään kunnan virastoissa ja laitoksissa jakaa kansalaisia. Vajaa kolmannes arvioi, että asuinkunnan virastot ja laitokset tarvitsevat lisää henkilöstöä, jotta ne voisivat palvella asukkaita paremmin. 45 prosenttia vastaajista kuitenkin torjuu ehdotuksen henkilöstömäärän kasvattamisesta.

Kunnan henkilöstömäärän lisääminen viehättää keskimäärää enemmän Sdp:n ja vasemmiston kannattajia.

Lähes puolet vastaajista kannattaa ehdotusta asuinkunnan palveluiden järjestämisestä maakuntatasolla säästöjen aikaansaamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi.

Joka neljäs ei osaa ottaa asiaan kantaa ja vajaa kolmannes vastustaa sitä.

Kantar TNS Oy toteutti kyselyn Gallup Kanavalla 6.–11. syyskuuta. Kyselyyn vastasi 1 127 18–79-vuotiasta suomalaista.

