Analyysi: Hätäisimmät demarit antaisivat Antti Rinteelle jouluun asti aikaa

Sakari Muurinen

Demarit ovat historiallisessa kannatuskuopassa. Tuoreimmassa Ylen mittauksessa tolppa pysähtyi 13,9 prosenttiin.

Porin puoluevaltuuston virallisessa osiossa epäsuosioon suhtauduttiin korostetun viileästi. Selittelyt olivat niitä tavallisia: kyllä se siitä, kunhan kansa näkee, miten hyvää politiikkaa me tehdään ja vastuunkanto maksaa.

Kulisseissa alkaa silti kuplia. Varsinkin sosiaalidemokratian huippuvuodet eläneelle vanhemmalle kenttäväelle 13 prosentin kannatus on aivan liian vähän. Äkkipikaisimmat puhuvat, että laivan pitää kääntyä vielä tämän vuoden aikana.

Rohkeimmat Rinne-kriitikot uskaltavat pohtia, onko pääministeri tilanteen tasalla. Epäilys on, että Antti Rinne on koonnut itselleen massiivisen esikunnan ”Sorsa-säätiön polvihousupojista”, jotka vain myötäilevät. Eräs pitkän linjan puolueaktiivi tiivistää asian siten, että Rinteen kabinetissa kuvitellaan Sdp:n voittaneen viime kevään eduskuntavaalit.

Demarit ovat saaneet lunta tupaan erityisesti kahdesta asiasta, kun pienituloisten eläkeläisten vappusatanen jäi vajaaksi, eikä hoitajamitoitusta laitettu heti kuntoon. Rinteelle uskolliset taustajoukot vakuuttavat, että nämä asiat kyllä hoidetaan.

Rinteellä on paljon pelissä myös talven ja kevään työmarkkinakierroksen kanssa. Hän ei voi julkisesti puuttua työmarkkinaosapuolten neuvotteluihin, mutta palkansaajien kannalta huonot sopimukset olisivat katastrofi. Jos työväen pääministeri ei pysty takaamaan hyviä tai edes kohtuullisia sopimuksia, niin kuka sitten?

Demarit puhuvat yhä omilleen

Kenttäväen puheista käy hyvin selväksi, että ensisijainen uhka on perussuomalaiset. Se myönnetään, että Sdp ei kykene viestimään yhtä selkeästi kuin kilpailija. Ihmiset eivät ymmärrä hallintojargonia.

Sosiaalidemokraattinen puolue muistuttaa uskonnollista liikettä siinä mielessä, että ulkopuolisilla ei niin ole väliä. Kun demari puhuu tv-kameralle, hän viestii ensisijaisesti omilleen, toissijaisesti suurille massoille. Puolueessa on totuttu siihen, että toverit voivat nostaa ja toverit voivat tiputtaa ihan kenet vain.

Järjestely toimi niin pitkään, kun Sdp:llä oli kiveen hakattu 30 prosentin kannatus. Oman paikan hakeminen uudessa maailmanjärjestyksessä aiheuttaa kipuilua. Vaikka Rinne kuinka hokee Sdp:n olevan tulevaisuuspuolue, niin mitä se itse asiassa tarkoittaa? Osaako hän itsekään vastata siten, että kansalaiset ymmärtävät.

Kuka olisi sopivin vaihtoehto?

Mikäli Rinteen aikoo haastaa, liikkeitä pitää tapahtua viimeistään helmikuuhun mennessä, kun ensi kesän puoluekokousedustajia valitaan. Moni vain miettii, että ensin pitäisi katsoa vuoden 2021 kuntavaalit.

Jos puheenjohtaja pistetään vaihtoon, seuraajaspekulaatioissa pyörivät tutut nimet: Ville Skinnari, joka on liian oikeistolainen, Sanna Marin, joka on liian samanlainen kuin puheenjohtajat Katri Kulmuni (kesk) ja Li Andersson (vas) sekä Antti Lindtman, joka on liian demari.

Taustakeskusteluissa nousee yllättäen ja kysymättä uusi nimi, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Voi olla, että nimi pulpahtaa ihan vain sen vuoksi, että ollaan hänen kotikentällään, mutta ajatus on mielenkiintoinen.

Kiurun ajateltiin olevan poliittinen ruumis viimeistään vuoden 2017 Lahden puoluekokouksen jälkeen, mutta niin vain hän nousi ja raivasi tiensä takaisin valtioneuvostoon. Se on selvää, että Kiurulle on matkan varrella kertynyt vihollisia, eikä edes oma, Suomen sosiaalidemokraattisin piiri pysty häntä yksimielisesti tukemaan.

Sitten on niitä, jotka Kiuru hurmasi sotkemalla Juha Sipilän (kesk) soten.