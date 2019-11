Valkohäntäpeuroihin törmätään toiseksi eniten Salossa – marraskuu on pahinta riskiaikaa

Suomen teillä sattui viime vuonna noin 12 000 riistaonnettomuutta. Selvästi eniten onnettomuuksia sattuu marraskuussa. Viime vuonna marraskuussa kirjattiin yli 2 000 riistaonnettomuutta.

Hirvionnettomuuksia tilastoitiin yhteensä viime vuonna 1 956 ja peuraonnettomuuksia 6 251. Metsäpeura-, villisika- ja kuusipeurakolareita tapahtui vuonna 2018 yhteensä 91 kappaletta ja niiden osuus kaikista onnettomuuksista oli hyvin pieni.

Tilastokeskuksen riistaonnettomuustilasto osoittaa, että suurin osa auton ja valkohäntäpeuran yhteentörmäyksistä tapahtui viime vuonna Raaseporissa. Varsinais-Suomessa eniten onnettomuuksia tapahtui Salossa ja Loimaalla.

Riistaonnettomuuksista valtaosa oli autojen törmäyksiä valkohäntäpeurojen ja metsäkauriiden kanssa.

– Valkohäntäpeuraonnettomuuksien kuntalistaus konkretisoi hyvin tosiasian, että peurakanta on tiheimmillään eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Näillä alueilla riski ajaa peurakolari on kaikkein suurin ja erityisen suuri se on nyt marraskuussa, jolloin sattuu valtaosa hirvieläinonnettomuuksista. Autoilijoiden kannattaakin olla nyt erityisen tarkkana aamu- ja iltahämärissä, vakutuusyhtiö LähiTapiolan liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija Markus Nieminen muistuttaa tiedotteessa.