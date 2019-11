Turvapaikanhakijoiden tukiyhdistys ei yllättynyt EIT:n ratkaisusta: "Maahanmuuttovirasto ja poliisi ovat usein painostaneet valitsemaan vapaaehtoisen paluun"

Minna Akimo

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) antama päätös, jonka mukaan Suomi on rikkonut ihmisoikeussopimusta, ei tullut yllätyksenä Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtajalle Sanna Valtoselle.

Hänen mukaansa turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät ovat jo aiemmin epäilleet, ettei Suomi noudata kaikkien kohdalla ihmisoikeussopimuksia.

– Päätös on jotain sellaista, minkä turvapaikanhakijoiden tai turvapaikkahakuprosessien kanssa toimivat ihmiset ovat jo tienneet tai ainakin epäilleet. Meillä on todisteita siitä, että ihmisoikeussopimuksia on rikottu useissakin tapauksissa, mutta ei näin graavisti, Valtonen sanoo.

EIT katsoi, että Suomi on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimusta palauttamalla irakilaismiehen takaisin Irakiin. Kolme viikkoa paluun jälkeen mies tapettiin.

EIT määräsi Suomen valtion maksamaan 20 000 euroa korvauksia miehen tyttärelle, joka vei jutun ihmisoikeustuomioistuimeen.

– Kyllähän tässä matkan varrella EIT on huomauttanut Suomea useista pienemmistä ihmisoikeusrikkomuksista. Nyt todettiin, että Suomi rikkoo oikeutta elämään, joka on koko ihmisoikeussopimuksen kovinta ydintä, Valtonen sanoo.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen toisessa artiklassa turvataan oikeus elämään ja kolmannessa artiklassa kielletään kidutus ja epäinhimillinen kohtelu. Sopimusvaltiot eivät saa palauttaa ketään maahan, jossa hänen henkensä on uhattuna tai jossa häntä uhkaa kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.

Vastuuta vältetään vetoamalla vapaaehtoiseen paluuseen

Valtonen sanoo kiinnittäneensä huomionsa siihen, että EIT:lle antamassaan vastineessa Migri yritti kiertää vastuutaan vetoamalla siihen, että mies oli lähtenyt Suomesta vapaaehtoisesti.

Hänen kokemuksensa mukaan erityisesti irakilaisia turvapaikanhakijoita yritetään taivutella suostumaan vapaaehtoiseen palautukseen, koska Irak ottaa vastaan vain vapaaehtoisesti palaavia.

– Meidän kokemuksemme on se, että maahanmuuttovirasto ja poliisi ovat usein painostaneet valitsemaan niin sanotun vapaaehtoisen paluun, jolloin turvapaikanhakija on saanut mukaan pienen pesämunan. Jos ihminen ei uskalla lähteä edes rahan kanssa, silloin viranomaisen mieleen pitäisi nousta ajatus, että tässä on varmasti jotain sellaista, mitä pitäisi tutkia uudelleen, hän sanoo.

Valtosen mukaan Suomi rikkoo ehdotonta palautuskieltoa säännöllisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että turvapaikanhakijan kertomat väkivallan kokemukset uskotaan, mutta päätöstä tehdessä todetaan, että väkivalta liittyy maan yleiseen turvallisuustilanteeseen, ei hakijaan itseensä.

– Nämä kokemukset selitetään pois sillä, että lähtömaa on yleisesti väkivaltainen, ja hakija on vain satunnaisesti vaarassa ja hän voi palata. Tämä on meidän mielestämme ongelma, sillä moni asia jää tutkimatta, Valtonen sanoo.

Oikeusapua heti prosessin alusta asti

Valtosen mielestä nykyistä turvapaikkahakuprosessia pitäisi muuttaa siten, että turvapaikanhakijat saavat riittävän oikeusavun heti hakuprosessin alusta lähtien. Tämä vähentäisi muun muassa virheellisiä päätöksiä.

EIT:n päätöstä kommentoinut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi aiemmin torstaina, että hallitusohjelmassa mukana olevat turvapaikkahakuprosesseihin liittyvät uudistukset etenevät. Oikeusministeriö vie oikeusapu-uudistusta eteenpäin ja asia tuodaan keväällä eduskuntaan.

– Luotan suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja viranomaisiin sekä ministeriöön, että he ovat ottaneet tämän riittävän vakavasti. Toivon, ettei meille tule enää tällaisia päätöksiä, vaan osaamme siivota oman pesämme. Osaamista meillä kyllä on, Sanna Valtonen sanoo.