Omistajaohjausministeri Paatero vaatii Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön lakon aikana

Nina Törnudd, STT

Helsinki

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) vaatii Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön lakon ajaksi.

– Valtionyhtiöiden ei tule käyttää rikkurityövoimaa missään olosuhteissa, Paatero sanoi.

Hänen mukaansa valtio-omistajan kanta on asiassa "äärimmäisen selkeä".

– Siksi olen tänään ohjeistanut Postin johtoa, että epäselvyyksien välttämiseksi lakkotilanteessa ja tilanteen ratkaisun edistämiseksi Postin tulee lopettaa vuokratyövoiman käyttö lakon ajaksi, Paatero sanoi.

Postin johdon kanssa käydään torstain aikana tarkemmat keskustelut siitä, miten omistajan vaatimus toteutetaan, ministeri ilmoitti.

– Omistajan tahto on, että työehtosopimukseen liittyvä neuvottelutilanne ratkeaa mahdollisimman nopeasti.

Paatero kommentoi asiaa hallituksen iltakoulun jälkeen ja sanoi, että vuokratyövoiman käytössä on ollut epäselvyyksiä.

Postin ja työntekijäpuolta edustavan Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) välille syntyi aiemmin kiistaa suojatyön tekemisestä. Posti sanoi, ettei se ole käyttänyt normaalia enempää vuokratyövoimaa lakon aikana, mutta PAU katsoo, ettei tämä pidä paikkaansa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

PAUn puheenjohtaja Heidi Niemisen mukaan Posti on rikkonut lakkoa käyttämällä vuokratyövoimaa selvästi enemmän kuin normaalisti. Posti on sanonut, että vuokratyövoiman käyttö esimerkiksi pakettilajittelussa on samalla tasolla kuin normaalisti, mutta Nieminen on eri mieltä.

– Lakkovahdit pystyvät todistamaan, että se väite on valhe, Nieminen sanoi, kun valtakunnansovittelijan johdolla käyty sovittelu päättyi iltapäivällä.

Postin puolelta asiaa kommentoi viestintäjohtaja Piia Kumpulainen, joka sanoi Postin selvittävän ministerin lausunnon vaikutuksia.

– Selvitämme tätä asiaa ja tiedotamme lisää huomisen aikana.

Posti on omien laskelmiensa mukaan viime vuosina käyttänyt noin 10 prosentin edestä vuokratyövoimaa.

– Se on ihan normaalia toimintaa logistiikkayhtiöiltä.