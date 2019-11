KRP tutkii Kohti vapautta -liikkeen yhteyttä toimintakieltoon määrättyyn Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen

Keskusrikospoliisi tutkii Kohti vapautta -liikkeen yhteyttä Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen. Pohjoismainen vastarintaliike eli PVL on kansallissosialistinen liike, joka on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon korkeimmassa oikeudessa. KRP epäilee, että PVL on vastoin oikeuden määräystä jatkanut toimintaansa Kohti vapautta -liikkeen kautta ja vastarinta.com -internetsivuilla.

Tapauksen esitutkinta alkoi huhtikuussa. Tuolloin Poliisihallitus teki tutkintapyynnön epäillystä laittomasta yhdistystoiminnan harjoittamisesta vastarinta.com -sivuilla.

– Poliisihallituksen tietoon oli tällöin tullut epäily, että kansallissosialistiseksi julistautunut Pohjoismainen vastarintaliike jatkaa korkeimman oikeuden väliaikaisesta toimintakiellosta huolimatta toimintaansa internetsivuillaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Erkki Rossi Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Nyt kokonaisuuteen on lisätty 9. marraskuuta Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen liittyvä rikosepäily. Helsingin poliisilaitos kertoi 11. marraskuuta kirjanneensa rikosilmoituksen tilaisuudesta, joka pidettiin Helsingin Narinkkatorilla sekä Keskuskadulla Stockmannin edustalla. Tilaisuudessa oli jaettu ohikulkijoille Kohti vapautta -liikkeen materiaalia.

– Poliisi epäilee marraskuun Kohti vapautta -liikkeen tilaisuuden olleen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnan jatkamista väliaikaisen kieltopäätöksen vastaisesti. Epäilty rikosnimike tässä on laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen, Rossi toteaa.

Poliisihallituksen vaatimus PVL:n lakkauttamisesta on edelleen kesken. Yhdistys määrättiin lakkautettavaksi käräjäoikeudessa. Korkein oikeus määräsi yhdistyksen väliaikaiseen toimintakieltoon 28. maaliskuuta. Kielto on voimassa siihen saakka, että korkein oikeus antaa päätöksen asiassa. Yhdistyslain mukaan väliaikaiseen toimintakieltoon määrätyn yhdistyksen on heti lopetettava toimintansa.