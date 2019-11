Perussuomalaiset: Postilakossakin on pitkälti kysymys maahanmuutosta – "Viulut maksaa tietysti veronmaksaja"

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra otti tiistaina kantaa Postin työntekijöiden ahdinkoon.

Purra kertoo tiedotteessa ymmärtävänsä lakkoilevia työntekijöitä, mutta katsovansa, että postilakossakin on pitkälti kysymys maahanmuutosta.

– Suuri osa postinjakajista, etenkin pääkaupunkiseudulla, on maahanmuuttajia. Kun työehdot shopataan heikompiin, yhä suurempi osa jakajista on maahanmuuttajia, koska suomalaisilla – ja aiemmin saapuneilla maahanmuuttajilla – on yhä vähemmän kannustimia tehdä halpuutettua työtä, Purra selittää.

Purran mielestä postilakon kannattaminen tai työehtosopimusten edullisempiin muuttamisen kritisoiminen on epäuskottavaa, mikäli maahanmuuttoa ei nosteta pöydälle.

Puoleen varapuheenjohtaja huomauttaa, että työttömäksi jääneet suomalaiset ja aiemmin saapuneet maahanmuuttajat aiheuttavat myös lisää kustannuksia, samoin kuin sosiaaliturva, jolla työntekijöiden matalaa palkkatasoa kompensoidaan.

– Viulut maksaa tietysti veronmaksaja. Kyseessä on ikään kuin tulonsiirto näille aloille, tässä tapauksessa Postille. Työn halpuuttamisen ja maahanmuuton kerrannaisongelmat korostuvat. Tämä on noidankehä, jonka katkaisemiseen ainoastaan perussuomalaiset ovat valmiita. Mietin usein, milloin ammattiliitot ovat valmiita aidosti ymmärtämään tämän problematiikan – myös julkisesti eikä ainoastaan kuiskutellessaan meidän korviimme, Purra huomauttaa.