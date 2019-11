Raision Vesi alentaa loppuvuoden vesimaksuja

Raision Vesi Oy päätti maanantaisessa yhtiökokouksessaan alentaa loppuvuoden vesi- ja jätevesimaksuja, sekä jättää perusmaksut kokonaan perimättä.

Kuten aiempinakin vuosina, muutos koskee loka-joulukuun ajanjaksoa. Loppuvuoden alennettu kuutiohinta veden osalta on 2,05 euroa per kuutiometri ja jäteveden osalta 1,81 euroa per kuutio. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Alennus on hieman yli euron normaaleista taksoista.

Alennuksen keskimääräinen, laskennallinen vaikutus nelihenkiselle omakotitalossa asuvalle perheelle on noin 110 euroa. Todellinen vaikutus on kuitenkin kuluttajakohtainen, riippuen kotitalouden koosta ja vedenkäytöstä.

Raision Veden mukaan taksan alentaminen on mahdollista, koska yhtiön toiminnan jatkuvan kehittämisen seurauksena sen kulut ovat pienentyneet jonkin verran. Lisäksi yhtiön tulot ovat olleet hieman ennakoitua paremmat tänä vuonna.

aision Vesi Oy etsii erilaisia keinoja vesi- ja jätevesitaksojen kokonaistason laskemiseen jatkossakin.