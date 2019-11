Vanessa Valkama

Postin työntekijät osoittivat mieltään Helsingissä Postin pääkonttorin edessä tiistaina iltapäivällä. Mielenosoituksen Postin työehtojen romuttamista vastaan oli kutsunut koolle Posti ja logistiikka-alan unioni (PAU).

Arviolta pari sataa postilaista kokoontui Ilmalan juna-aseman viereen, josta he siirtyivät osoittamaan mieltään kohti Postin pääkonttoria yhdeltä iltapäivällä.

– Me olemme joustaneet jo äärimmilleen, ja kuinka paljon pitää enää joustaa? Jousto ja riisto eivät ole synonyymeja toisilleen. Tämä pitäisi teidänkin myös tiedostaa, mielenosoituskulkueessa huudettiin megafoniin.

– Nyt on tosi kyseessä. Olette menneet liian pitkälle.

Mielenosoituksen kylteissä näkyi postilaisten turhautuminen. "Postin hullut päivät! Kaksi postilaista yhden hinnalla." "Missä on ahneuden raja?" "Sanomme ei TES-shoppailulle!"

Ainakin yhdessä kyltissä huomioitiin lakon ensimmäisenä päivänä puhuttanut reikä, joka tehtiin Liedon logistiikka keskuksen aitaan: "Aidassa reikä, eikä!"

PAU:n mukaan aukosta kulkivat vuokratyöntekijät. Postista kerrottiin reiän syyksi lyhyempi matka parkkipaikalta lajittelukeskukseen.

Kun mielenosoittajat pääsivät pääkonttorin eteen, vihaiset puheet megafoniin jatkuivat.

– Posti on nimenomaan pakottanut työntekijöitä lakkoon. Te olette sen pakottaneet, me emme mielellään lakkoile täällä. Me halutaan töihin kohtuullisilla työehdoilla, emme romutetuilla työehdoilla. Me emme hyväksy, että meitä kohdellaan kuin orjia Suomessa, yksi mielenosoituksen osallistuja sanoi.

Mielenosoittajat puhuivat megafoniin myös esimerkiksi yhtiön hyvästä tuloksesta.

– Te otatte bonuksia meidän työstä ja alennatte meidän palkkoja. Onko se oikein? Hävetkää!

Mielenosoitus järjestettiin postilakon toisena päivänä. PAU:n lakko alkoi maanantaina, ja sen on ilmoitettu kestävän kaksi viikkoa. Jos sopua työehtosopimusneuvotteluissa ei synny, lakko voi jatkua 8. päivään joulukuuta asti.

PAU:n ja työantajaa edustava Palvelualojen työnantajat (Palta) tapaavat seuraavan kerran keskiviikkona iltapäivällä valtakunnansovittelijan luona. Tilannetta on arvioitu vaikeaksi.

Mielenosoituksen Facebook-sivuilla kerrotaan, kuinka irtisanomisten ja muista syistä johtuvan väen vähentymisen vuoksi yksittäisten työntekijöiden työmäärät lisääntyvät entisestään ja kiitokseksi niistä selviytymisestä saadaan työehtojen polkemista.

– Työntekijöiden arvostuksen puute ja Postin johdon ylimielisyys on mennyt äärimmäisyyksiin, tapahtumassa kirjoitetaan.