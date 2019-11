Ympäristöministeriö kartoittaa kansalaisten ilmastotoiveita – kysely avoinna kuudella kielellä

Ympäristöministeriö on laittanut käyntiin hallitusohjelmassa linjatun ilmastolain uudistuksen. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa aiotaan kuunnella kansalaisten näkemyksiä siitä, millainen uudistuvan ilmastolain tulisi olla.

– Ilmastolain kunnianhimon nostaminen on merkittävä teko hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. On tärkeää, että uudistus tehdään yhdessä. Yhtäältä siksi, että laista tulisi paras mahdollinen ja toisaalta siksi, että kaikki pidetään mukana matkalla kohti hiilineutraalia Suomea, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ympäristöministeriö avasi maanantaina 11. marraskuuta kyselyn, jolla pyritään kartoittamaan näkemyksiä ilmastolain uudistuksesta.

Kyselyssä kaivataan kansalaisten pohdintoja muun muassa kompensaatiosta metsityshankkeilla, hiilinielujen vahvistamisesta sekä suomalaisten omista vaikuttamismahdollisuuksista.

– Toivon, että erityisesti nuoret kertovat mielipiteensä siitä, millainen uudistuvan ilmastolain tulisi olla. Nuorten ilmastoliike on tuonut tervetullutta painetta ilmastopolitiikkaan. Tämä on konkreettinen paikka vaikuttaa Suomen ilmastopolitiikkaan, ministeri Mikkonen vetoaa.

Kyselyn lisäksi erilaisille ryhmille suunnattuja työpajoja järjestetään ministeriön sosiaalisen median kanavissa.

Avoin kuulemistilaisuus järjestetään 15.1.2020 Helsingin keskuskirjasto Oodissa.

Tulokset toimivat pohjana, kun ilmastolain suuntaviivat linjataan helmi-maaliskuussa. Hallituksen esityksen uudistetuksi ilmastolaiksi on määrä valmistua alkuvuodesta 2021.

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi täältä. Lisäksi kyselyyn voi vastata pohjoissaameksi, Inarin saameksi ja koltansaameksi.