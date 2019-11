Posti järjestää rekrytointitapahtuman keskellä lakkoa – "Pääpaino on sanomalehdenjakajissa, jotka eivät ole lakon piirissä"

Vanessa Valkama

Posti järjestää avoimien ovien rekrytointitapahtuman uudessa Box-tilassaan Helsingin keskustassa huomenna tiistaina. Postin lakko alkoi tänään maanantaina.

Tapahtumassa pääsee kuulemaan Postin tarjoamista työtehtävistä ja piipahtamaan myös pikahaastattelussa.

Postin viestintäpäällikkö Anne Huhtalan mukaan Posti rekrytoi koko ajan uusia työntekijöitä, ja nyt rekrytoinnin pääpaino on sanomalehdenjakajissa, jotka eivät ole lakon piirissä.

– Tila on varattu jo hyvissä ajoin ennen kuin lakosta oli tietoa, ja kuten todettu lakko ei koske sanomalehdenjakelua, Huhtala kertoo Lännen Medialle sähköpostin välityksellä.

– Postilla on useita toimintoja, jotka eivät kuulu lakon piiriin. Yksi näistä toiminnoista on sanomalehdenjakelu. Rekrytointi on olennainen ja päivittäinen osa tämän toiminnon mallikasta hoitamista.

Huhtala kertoo, että sanomalehdenjakajista on jatkuva pula ja siksi rekrytointikin on jatkuvaa. Tapahtuma järjestetään marraskuun alussa avatussa Boxissa, koska se sijaitsee Helsingissä keskeisellä paikalla.

Rekrytointitapahtuman järjestäjänä Facebookissa on Postin jakelun rekrytointi -sivu. Sen kuvauksen mukaan Postin jakelun rekrytointitiimin tehtävänä on rekrytoida työnhakijoita Postin eri jakelutehtäviin, kuten varhais- ja perusjakeluun.

– Avoimet ovet järjestetään Postin upouusissa tiloissa, juuri avautuneessa Box by Postissa Keskuskatu 3:ssa. Tervetuloa, tapahtuma on avoin kaikille joten tuo kaverisikin, Facebook-tapahtumassa kerrotaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Boxissa on Postin uusi verkkokauppaan keskittyvä tila Helsingin Keskuskadulla. Tila on tarkoitettu Postin kuluttaja-asiakkaiden ja verkkokauppiaiden käyttöön.

Box on Postin mukaan uusi avaus, jonka avulla se hakee entistä vahvempaa kasvua verkkokaupassa.

Uudessa tilassa on muun muassa sovituskopit, jättimäinen pakettiautomaatti ja digitaalinen kioski. Box palvelee myös verkkokauppiaiden kivijalkakauppana ja Postin uusien digipalveluiden testitilana.

Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) maanantaiaamuna alkanut lakko jatkuu sunnuntaihin 24. marraskuuta kello 24 saakka. Lakko koskee noin 9 000 työntekijää. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona.

PAU:n uuden varoituksen mukaan maanantaina alkanut lakko jatkuu heti päätyttyään vielä kahdella viikolla eli joulukuun kahdeksanteen päivään saakka, jos sopuun ei päästä. Silloin lakossa olevien määrä kasvaisi vielä tuhannella.

PAU on syyttänyt Postia siitä, että se on rekrytoinut lakon alla tavallista enemmän vuokratyövoimaa lakon varalle. Posti on kiistänyt väitteet ja vedonnut normaaliin joulusesongin kausiapulaisten tarpeeseen.

Useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet, että ne ovat valmiita tukemaan PAU:n lakkoa, jos Posti rikkoo työtaistelua vuokratyöntekijöillä.