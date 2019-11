Isäinpäivä on nyt ensimmäistä kertaa virallinen liputuspäivä – Valtioneuvosto hyväksyi muutoksen keväällä

Taneli Koponen

Isänpäivä on nyt ensimmäistä kertaa virallinen liputuspäivä. Valtioneuvosto hyväksyi keväällä esityksen, jonka myötä isänpäivä lisättiin virallisten liputuspäivien luetteloon. Silloinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) perusteli muutosta sillä, että äidit ja isät asetetaan samalla viivalle myös liputuspäivän osalta.

Äitienpäivä on ollut ennen muutosta virallinen liputuspäivä, mutta isänpäivän liputus on vastaavasti ollut vakiintunut, kalenteriin merkitty liputuspäivä. Se ei ole tähän asti ollut niiden päivien joukossa, jotka on virallistettu asetuksella liputuksesta Suomen lipulla.

Sisäministeriö tiedotti aiemmin noudattaneensa pidättyväistä linjaa uusien liputuspäivien suhteen. Asetuksessa mainittuja virallisia liputuspäiviä on muutettu aiemmin vain kerran, kun vuonna 1996 asetukseen päivitettiin uudet vaalipäivät.

Muutosehdotusta valmistellessaan sisäministeriö selvitti myös liputuspäivien historiaa. Suomessa äitienpäivää on ryhdytty viettämään 1910-luvulla ja viralliseksi liputuspäiväksi se tuli vuonna 1947. Almanakkoihin päivä merkittiin kuitenkin vasta vuonna 1950.

Isänpäivän asema alkoi puolestaan vakiintua Suomessa 1970-luvulla, mutta vasta vuonna 1987 isänpäivän liputus katsottiin kansalaisten keskuudessa niin vakiintuneeksi, että Helsingin yliopiston almanakkatoimisto merkitsi sen almanakkoihin.

"Vaikka isänpäivä ei ole ollut asetuksessa mainittu virallinen liputuspäivä, isänpäivän liputuksen voidaan katsoa saavuttaneen kaikkien kansalaispiirien hyväksynnän ja liputus isänpäivänä on tullut yleiseksi käytännöksi", ministeriön laatimassa muistiossa todetaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö piti ministeriölle antamassaan lausunnossaan isänpäiväliputusta koskevaa muutosta hyvänä tasa-arvon näkökulmasta. Suomalaisuuden Liitto ry katsoi lausunnossaan, että nykyisessä yhteiskunnassa isänpäivä on äitienpäivän rinnalla vahvasti vakiintunut liputuspäivä, eikä kyseisten päivien välillä ole syytä ylläpitää eriarvoisuutta.