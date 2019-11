Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu koulun joulujuhlasta kirkossa saa vastustusta keskustassa: "Nyt mennään liian pitkälle"

Poliitikot hämmästelevät eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua, jonka mukaan koulun joulujuhlan järjestäminen kirkossa on lainvastaista.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen sanoo tiistaina antamassaan ratkaisussa, että koulun joulujuhlan järjestäminen kirkossa loukkaa oppilaiden uskonnonvapautta ja yhdenvertaisuutta.

Ratkaisu koski joulujuhlan järjestämistä kouvolalaisessa koulussa. Ratkaisusta uutisoi ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus.

Ratkaisun mukaan koulun joulujuhla on osa opetusta, eikä sitä voi järjestää uskonnollisesti tunnustuksellisena siinäkään tapauksessa, että järjestetään vaihtoehtoinen tilaisuus oppilaille, jotka eivät halua osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen.

Muun muassa elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) otti kantaa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun.

Toivon, että koululaiset saavat käydä joulukirkossa jatkossakin. Tämä on ollut myös lainsäätäjän tahtotila. Suomalaiseen kristilliseen perinteeseen kuuluvat juhlat on voitava pitää tulevaisuudessakin. #joulujuhla #joulukirkko https://t.co/uUJSBiW0pJ
November 8, 2019

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen, keskustan kansanedustaja Markus Lohi muistuttaa, että perustuslakivaliokunta on viimeksi vuonna 2014 linjannut yksimielisesti, että valiokunta ei pidä uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ongelmallisina vuotuisia, esimerkiksi juhlapyhien viettoon liittyviä jumalanpalveluksia tai muita vastaavia uskonnon harjoittamiseksi katsottavia tilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen ja joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

– Vähemmistöjen asema on päätöksenteossa huomioitava, mutta joskus tulee tilanne, jolloin on selvästi sanottava, että nyt mennään liian pitkälle. Tämä on niitä tilanteita. Suomalaiseen kristilliseen perinteeseen kuuluvat koulujen joulujuhlat, pidettiin ne sitten kirkoissa tai kouluissa. Näin on voitava olla myös tulevaisuudessa, Lohi sanoo tiedotteessa.