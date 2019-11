Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Veikkauksen mainostettava peliongelmien hoitoa vähintään yhtä voimakkaasti kuin itse pelejä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan Veikkauksen markkinointi ei ole riittävän vastuullista.

Virasto katsoo, että Veikkaus ei aina noudata edes omia vastaallisuusperiaatteitaan eikä rahapelien markkinointia koskevia säännöksiä.

KKV:n mukaan vastuullisuuden lisäämiseksi Veikkauksen on mainostettava pelaamisen hallinnan välineitä monipuolisemmin ja vähintään yhtä voimakkaasti kuin itse pelejä.

Veikkaus on laatinut itse omat markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteensa, jotka ohjaavat yhtiön markkinointia.

Vastuullisuusperiaatteissa todetaan muun muassa, että Veikkaus ei kohdista pelien markkinointia alaikäisille. KKV:n raportissa todetaan, että alaikäiset altistuvat kuitenkin pelimainoksille ja pelaamiselle, koska ne ovat näkyvästi esillä heidän elinympäristössään. Veikkaus ei ole viraston mukaan tuonut esille, miten se huomioi markkinoinnin vaikutukset paitsi alaikäisiin myös muihin haavoittuviin kuluttajaryhmiin, kuten peliongelmaisiin, kehitysvammaisiin sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisiin.

Viraston mukaan Veikkauksen markkinoinnissa on käytetty runsaasti runsaaseen pelaamiseen kannustavia ja kehottavia ilmaisuja. Pelaamismotivaatiota pidetään myös yllä korostamalla pelaamisesta saatujen rahojen käyttämistä yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen ja että ”suomalainen voittaa aina”.

Veikkauksen markkinointikäytännöt ovat olleet ristiriidassa sen kanssa, että EU:n mukaan monopoliasemassa oleva yhtiö ei saa yllyttää ja rohkaista liiallisesti pelaamaan. Veikkauksen mainontaan kesällä ja syksyllä 2019 kohdistuneen huomion seurauksena yhtiö on vähentänyt mainontaansa ja on julkisuudessa luvannut kiinnittävänsä aiempaa tarkemmin huomiota mainonnan vastuullisuuteen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan rahapelien markkinoinnin sääntelyä on uudistettava niin, että sen avulla voidaan nykyistä paremmin ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja. Nykyistä valvontaa hankaloittaa se, että rahapelien markkinointia koskeva lainsäädäntö on osittain epäselvää. Lainsäädännössä ei ole määritelty riittävän tarkasti, millainen markkinointi on liiallista tai missä kulkee vähemmän haitallisiksi luokiteltujen pelien ja haitallisimmiksi luokiteltujen pelien välinen raja.