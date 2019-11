Minna Nenonen valittiin reserviläispiirin johtoon – ensimmäinen nainen tehtävässä

Varsinais-Suomen reserviläispiiri on valinnut eilen torstaina pidetyssä kokouksessaan piirin puheenjohtajaksi ylivääpeli Minna Nenosen. Oripäästä kotoisin oleva ja Salossa nykyään asuva Nenonen on ensimmäinen nainen Reserviläisliiton maakunnallisen piirin puheenjohtajana. Nenonen valittiin tehtävään äänin 10–12.

– Otan tehtävän vastaan tyytyväisellä mielellä ja olen otettu luottamuksesta, jota minulle on osoitettu, Nenonen kommentoi reserviläispiirin tiedotteessa.

Reserviläisliitto Minna Nenonen

Nenonen on toiminut Varsinais-Suomen reserviläispiirin valiokunta- ja hallitustyössä yli kymmenen vuotta ja ollut piirin toiminnassa mukana parikymmentä vuotta. Hän on myös Reserviläisliiton hallituksen jäsen.

Reserviläisliitossa on 18 maakunnallista piiriä, joista Varsinais-Suomi on viidenneksi isoin. Jäseniä Varsinais-Suomen piirissä on yhteensä 2 403, joista 7,3 prosenttia on naisia. Reserviläisliiton 37 775 jäsenestä naisia on kuusi prosenttia. Naisista 29 prosenttia on suorittanut vapaaehtoisen asepalveluksen.

Juttua korjattu kello 14.06. Nenonen on kotoisin Oripäästä ja asuu nykyään Salossa.