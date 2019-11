Neljännes isistä jättää vanhempainvapaan käyttämättä isyysvapaiden kehittämisestä huolimatta

Vanhempainpäivärahaa saaneiden isien määrä laski viime vuonna, selviää Kelan tilastokatsauksesta. Keskimäärin isät pitävät isyys- tai vanhempainvapaata kuusi viikkoa, mikä on linjassa aiempien vuosien kanssa.

Vuonna 2018 vanhempainpäivärahaa sai 59 600 isää, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lasku selittyy syntyvyyden laskulla.

Vuonna 2016 pidetyistä vanhempainvapaista 9 prosenttia piti isät ja 91 prosenttia äidit.

– 25 % isistä ei pitänyt vapaata lainkaan. Osuus on pysynyt vuosia ennallaan isyysvapaiden kehittämisestä huolimatta, sanoo suunnittelija Siru Keskinen Kelan tiedotteessa.

Isistä 69 prosenttia pitää vapaata lapsen syntymän yhteydessä samaan aikaan äidin kanssa. Vajaa kolmannes piti koko vapaansa äidin kanssa samaan aikaan.

Itsenäistä vapaata käyttävien isien määrä on kasvanut viime vuosina. Itsenäisellä vapaalla tarkoitetaan sitä, että isä pitää vapaata eri aikaan äidin kanssa. Vuonna 2016 syntyneiden lasten isistä 45 prosenttia piti itsenäistä vapaata.

– Isien itsenäiset vapaat tasaavat hoivavastuuta ja voivat osaltaan jouduttaa äitien työhön paluuta, tutkija Anneli Miettinen toteaa tiedotteessa.

Vapaasti jaettavissa olevan vanhempainvapaan pitää yleensä äiti. Isistä sitä käytti vain muutama prosentti.

Hoitovastuuta on pyritty tasaamaan ja isien suhdetta lapseen on pyritty tukemaan viime vuosina muun muassa lakimuutoksin. Isäkiintiötä eli isän itsenäistä osuutta vapaista on nostettu useilla lakimuutoksilla.

– Vuonna 2013 voimaan tullut lakimuutos antoi isille mahdollisuuden pitää isyysvapaata siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Lakimuutos pidensi isien pitämiä vapaita aavistuksen, mutta vuoden 2015 jälkeen kehitys näyttää pysähtyneen, Siru Keskinen toteaa.

Ennen lakimuutosta isät pitivät vapaita keskimäärin 33 arkipäivää.

– Isälle osoitetun vapaan pidentäminen saa todennäköisesti ne isät, jotka pitävät vapaata, olemaan vapaalla pidempään. Se ei kuitenkaan välttämättä vaikuta niihin isiin, jotka eivät käytä vapaita lainkaan. Näiden isien kohdalla osallistumisen lisäämiseksi on mietittävä muita keinoja – esimerkiksi vapaan ajalta maksettavan korvauksen korottamista, Anneli Miettinen pohtii.