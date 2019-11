Näkökulma: Kotimainen ruoantuotanto pinteessä - haluavatko nuoret vielä ryhtyä maataloustuottajaksi?

Niin..

Ja ihmiset ovat käsittäneet maataloustuenkin jotenkin niin, että se on "ylimääräistä" rahaa.

Se on yhtä paljon ylimääräistä, kuin että yht'äkkiä jollekin hitsaajalle, tai toimistotyöntekijälle keksittäisiin tuki.. Tuki olisi sellainen, että työntekijän palkasta puolet maksaisi valtio, ja toinen puoli tulisi työnatajalta. Eli kuka tässä saa ylimääräistä?Se työnantaja, eli kuka ostaa työntekijän työpanoksen. Se.maksaa puolet vähemmän ostamastaan, eikä työntekijä saa yhtään enempää lisää. Päinvastoin, nyt työntekijää voidaan syyllistää yhteiskunnan rahojen käytöstä, ja valvontakin kohdistuu suoraan häneen. Työnantaja (teollisuus) joka oikeasti kerää sen hyödyn, on hiljaa, koska he keräävät hiljaisuudessa kaiken hyödyn. Haukkumiset, ja huono maine menee työntekijälle (viljelijälle), vaikka hän ei saa mitää lisää. Oikeampi nimitys olisikin teollisuuden raaka-aineen ostotuki.

Harva muistaa, mutta EU:hun liityttäessä viljelijät olivat näitä tukia vastaan. Viljelijät olisivat halunneet, että nämä tuet maksetaan suoraan teollisuudelle, eikä kierrätetä viljelijän kautta.

Mutta, teollisuudella oli paremmat lobbarit, ja poliitikot puolellaan, joten lopputulos oli tämä.

Tällä hetkellä viljelijät eivät investoi, eivätkä pidä huolta pelloistaan, koska siihen ei ole varaa. Vähän kuin ajaisi autolla ilman huoltoja, eli jossain vaiheessa kone leikkaa kiinni, ja sen maksaminen on kymmenkertaisesti kalliimpaa, kuin huollot olisivat maksaneet.

Se että ihmiset kuvittelee saavansa vastaisuudessakin halpaa ruokaa ulkomailta, on kallis harhaluulo. Markkinathan kun pelaavat isoilla markkinoilla kysynnän, ja tarjonnan mukaan. Eli jos täältä vähennetään oman maan tuotanto tarjonnasta, niin yhdelläkään ulkomaisella firmalla ei ole tarvetta myydä tänne enää mitään halvalla.



Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.