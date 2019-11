Kelan etuuksien maksaminen voi myöhästyä postilakon takia – toimi näin, jos hakemuksesi on vasta matkalla

Vanessa Valkama

Mahdollinen postilakko voi viivästyttää asiakkaiden Kelaan lähettämiä hakemuksia, liitteitä ja lisäselvityksiä. Hakemukset kannattaa täyttää ja liitteet lähettää Kelan verkkopalvelussa. Myös puhelimitse tai toimipisteissä voi hakea tukia.

Kun Postin lakko alkaa ensi maanantaina, erityisesti Kelan työttömyysetuuksien ja toimeentulotuen maksaminen saattaa myöhästyä.

Lakko voi viivästyttää asiakkaiden Kelaan lähettämiä hakemuksia, liitteitä ja lisäselvityksiä sekä Kelan postittamien etuuspäätösten saapumista.

Etuuspäätökset näkyvät kuitenkin Kelan verkkoasiointipalvelussa, eikä viive postinkulussa vaikuta asiakkaalle myönnetyn etuuden maksupäivään.

Jos etuushakemus viivästyy, myös etuuden käsittely, päätös ja sitä kautta maksaminen viivästyy.

Jos hakemukset ja liitteet ovat jääneet lakon takia jumiin matkan varrelle, hakemukset ja liitteet täytyy toimittaa mahdollisimman pian Kelaan verkkopalveluun, toimipisteeseen tai puhelimitse.

Kelan ryhmäpäällikkö Matti Happonen kertoo, ettei lakko vaikuta etuuksien käsittelyyn.

– Mahdollinen lakko vaikuttaa ainoastaan siihen, jos hakemukset ja lisäselvitykset ovat matkalla tai niitä pitäisi juuri nyt toimittaa. Normaalisti maksussa olevat etuudet menevät maksuun tavalliseen tapaan, Happonen sanoo

Hakemukset kannattaa lähettää verkossa

Matti Happosen mukaan hakemukset ja liitteet kannattaa lähettää ensisijaisesti verkkoasiointipalvelun kautta, koska toimipisteissä ja puhelinpalvelussa tulee olemaan ruuhkaa.

Verkossa liitteeksi kelpaa myös valokuva paperisesta liitteestä. Verkkopalvelussa voi tarkistaa myös oman hakemuksen käsittelytilanteen.

Kelan verkkopalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tarvittaessa Kelan palvelupisteissä annetaan ohjausta verkkoasiointiin.

Jos asiakas ei voi asioida verkossa, Kelan palvelunumeroihin voi tehdä suullisen hakemuksen tai työttömyysajan ilmoituksen. Hakemukset voi myös toimittaa Kelan palvelupisteisiin.

– Varmasti hakemukset käsitellään normaalien käsittelyaikojen puitteissa, kun ne saapuvat, Happonen sanoo.

Etuuksien käsittelyajat vaihtelevat. Tänä vuonna työttömyysturvan käsittelyn tavoiteaika on viisi päivää, ja uusien hakemusten 19 päivää. Perustoimeentulotuen tavoitteellinen käsittelyaika on seitsemän päivää.

Tavoiteajat ovat keskiarvoja, joten osa hakemuksista käsitellään aina jonkin verran tavoiteaikaa nopeammin, osa hitaammin.

Postitse lähetetään paljon hakemuksia

Hakemuksia ja liitteitä tulee Happosen mukaan edelleen paljon postin kautta. Määrä vaihtelee etuuksien mukaan.

– On etuuksia, joissa näitä enemmän tarvitaan. Toimeentulo on ollut tyypillisesti sellainen, missä liitteitä on ollut paljon, Happonen kertoo.

– Asiakas käyttää sitä tapaa, joka on hänen tilanteelleen sopivin. Postissa tulee paljon, mutta myös sähköinen verkkoasiointi vetää hyvin suuren osan kuormasta.

Postin lakko on alkamassa maanantaiaamuna, koska työkiistassa ei ole jätetty sovintoesitystä. OSapuolet tapaavat seuraavan kerran ensi keskiviikkona.

– Jos tänään on laittanut hakemusta tai liitteitä postiin, ne eivät varmasti tule perille. En neuvoisi enää laittamaan postiin mitään hakemuksia, Happonen sanoo.

Juttua täydennetty kello 11.32.