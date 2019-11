Miten lakko vaikuttaa?

Postin arvion mukaan lakko vaikuttaisi eri postiryhmien jakeluun eri volyymilla.

Kirjeposti: Kirjeissä viiveet voivat olla viikkoja. Asiakas helpottaa kirjeiden käsittelyä huolellisilla merkinnöillä.

Aikakauslehdet ja päivällä jaettavat sanomalehdet: Aikakauslehtiä jaetaan postin päiväkannossa, jossa jaetaan myös sanomalehtiä ja mainoksia. Näissä jakelu häiriintyy ja viiveet voivat olla jopa viikkoja. Esimerkiksi monet paikallislehdet aikovat perustaa lakon ajaksi jakelupisteitä eri puolille levikkialuettaan. Tilaajat voivat käydä hakemassa lehtensä näistä noutopisteistä, kuten myös lehtien konttoreista.

Varhaisjakelu: Lehtien varhaisjakelua hoitaa moni toimija, eikä varhaisjakelu ole postinkaan osalta työtaistelun piirissä. Vaikutuksia lehtien varhaisjakeluunkin voi kuitenkin olla niillä alueilla, joilla postin perusjakelutuotteita jaetaan yhdessä sanomalehtien kanssa. Näitä on muutama alue Suomessa.

Paketit: Paketit kulkevat myös lakon aikana, mutta toimituksissa voi olla useampien päivien viiveitä. Pakettien käsittely on suurelta osin koneistettu. Paketin tilauksessa on tärkeätä, että verkkokaupasta tilatussa paketissa on asiakkaan puhelinnumero selkeästi näkyvillä. Kun asiakas itse lähettää paketin, se kannattaa lähettää hyvin pakattuna vahvassa pahvilaatikossa. Joulupaketit ja jouluksi tilatut paketit ehtivät perille. jos lakko kestää enintään kaksi viikkoa.

Joulukortit: On entistäkin tärkeämpää, että joulukortit laitetaan jaossa oleviin joulutervehdysten punaisiin postituskuoriin.

Turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt (esimerkiksi ruoka-, elintarvike-, ruokakassi-, lääke-, sairaala- ja muut vastaavat paikalliset ja valtakunnalliset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lähetykset) ovat lakon ulkopuolella eli niihin lakko ei vaikuta.

Postin palvelupisteet toimivat lakon aikana normaalisti, samoin varasto- ja rahtipalvelut