Kansalaisaloite ilotulitteiden haittojen vähentämiseksi eteni eduskunnan käsiteltäväksi

Kansalaisaloite ilotulitteiden terveys-, hyvinvointi- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi luovutettiin tänään torstaina eduskunnan käsiteltäväksi. Viidentoista terveys-, potilas- ja vammais- sekä eläinjärjestön yhteistyössä keräämä kansalaisaloite keräsi yhteensä 65 491 allekirjoitusta.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden käyttö rajoitettaisiin siirtymäajalla vain ammattilaisten käyttöön. Ehdotuksessa ei rajoiteta F1-luokkaan kuuluvia tuotteita, kuten esimerkiksi tähtisadetikkuja, pieniä paukkupommeja ja kipinäsuihkuja.

– Ilotulitteiden käyttö aiheuttaa joka vuosi merkittävää haittaa ja vaaraa suurelle määrälle ihmisiä ja myös eläimiä. Ilotulitteiden aiheuttamat vammat ja terveyshaitat liittyvät lähes yksinomaan kuluttajakäyttöön. Ongelmien ratkaisemiseksi olisi järkevintä rajata ilotulitteiden käyttö vain ammattilaisille, sanoo Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila Suomen eläinsuojelun tiedotteessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n silmäklinikan professori Tero Kivelä muistuttaa, että ilotulituksien yhteydessä syntyy aina vammoja, erityisesti silmä-, kuulo- ja käsivammoja.

– Silmälääkäreiden kansainväliset järjestöt ovat ehdottaneet järjestelmällistä kuluttajakäyttöön tarkoitettujen ilotulitteiden poistamista. Laajasta tiedottamisesta huolimatta silmävammat eivät Suomessa enää ole vähentyneet tällä vuosikymmenellä, mikä osoittaa, että olemassa olevia käyttörajoituksia on mahdotonta valvoa. Ilotulitteiden kansalaisaloitteen hyväksyminen olisi paras keino, jolla jokavuotisista vammautumisista päästään eroon. Suomella on nyt mahdollisuus toimia päänavaajana. Ilotulitus on ollut pitkään kielletty Irlannissa, eikä tämä ole estänyt heitä juhlimasta uutta vuotta täysin rinnoin, Kivelä sanoo.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkaisella on suuret odotukset aloitteen suhteen.

– Aloitteella on kansalaisten tuki, se on huolellisesti laadittu ja hyvin perusteltu. Luotamme myös siihen, että eduskunta käsittelee aloitteen asiallisesti ja huolellisesti, sanoi Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen aloitteen luovutustilaisuudessa.