Selästä poikasensa synnyttävä kennosammakko on Korkeasaaren uusin tulokas

Korkeasaaressa asuu nyt kennosammakko. Trooppisen Amazonia-talon terraarion uusin tulokas saatiin Särkänniemen akvariosta. Kennosammakko on kuusivuotias ja todennäköisesti naaras. Vedessä lahoava, yli kymmenen sentin mittainen lehteä muistuttava litteä kennosammakko viettää usein elämänsä vedessä. Laji pärjää kuitenkin tarvittaessa myös kuivalla maalla.

Kennosammakko on saanut nimensä lisääntymistavastaan. Koiras ohjaa hedelmöittämänsä munat vedessä naaraan selkään, jossa paksu iho kasvaa munien suojaksi. Kennosammakon poikaset kehittyvät naaraan selkänahan kennoissa munasta parisenttisiksi pikkusammakoiksi ja kömpivät 3-4 kuukauden kuluttua emon selkänahan läpi veteen. Kun kennosammakko hautoo poikaset selässään, niin se pystyy suojaamaan jälkeläisiään saalistajilta.

Kennosammakon elinalue Amazonilla on laaja. Lisäksi yksilöitä on paljon ja kanta on vakaa, joten laji ei ole uhanalainen.