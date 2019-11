Kolme vuotta täyttäneiden varhaiskasvatuksen ryhmäkoot halutaan palauttaa seitsemään lapseen yhtä kasvattajaa kohden

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti varhaiskasvatusasetuksen muutosehdotuksen lausuntokierrokselle. Asetusmuutoksella muutettaisiin päiväkodin henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. Muutosehdotuksessa esitetään, että päiväkodissa olisi korkeintaan seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Tällä hetkellä yhtä kasvattajaa kohden on kahdeksan lasta. Suhdeluvun pienennys koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.

Nykyinen suhdeluku on ollut voimassa 1. elokuuta 2016 lähtien.

– Laadukas varhaiskasvatus luo perustan lapsen oppimiselle ja riittävän pieni ryhmäkoko on keskeinen varhaiskasvatuksen laatua parantava tekijä. Tutkimusten mukaan kun kasvattajia on enemmän lapsia kohden, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin, toteaa opetusministeri Li Andersson tiedotteessa.

Asetusmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuun alussa.