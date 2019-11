Ensi maanantaina luvassa verraten harvinainen taivaanilmiö

Ensi viikon maanantaina 11. marraskuuta on tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan tiedossa verraten harvinainen taivaanilmiö. Merkurius kulkee radallaan Auringon editse. Ylikulku näkyy parhaiten Suomen eteläosissa, mutta sen havaitsemiseen vaaditaan kaukoputki tai kiikarit sekä erityinen aurinkosuodin. Ylikulun näkeminen on kuitenkin Ursan mukaan vielä epävarmaa, koska marraskuu on vuoden pilvisintä aikaa, ja ylikulku tapahtuu lähellä horisonttia.

Ylikulku alkaa iltapäivällä kello 14.35. Aurinko on ylikulun alkaessa hyvin matalalla, ja se laskee kesken tapahtuman. Esimerkiksi Inarissa ja Utsjoella tapahtuma jää kokonaisuudessaan horisontin taakse, koska Aurinko on ehtinyt jo laskea ylikulun alkaessa. Pisimpään tapahtumaa voi seurata Ahvenanmaalta käsin. Aurinko laskee Ahvenanmaalla kello 16.20. Ylikulku muistuttaa hieman auringonpimennystä, jossa Kuu kulkee Maasta katsottuna Auringon editse.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Merkuriuksen ylikulkua voitiin todistaa Suomesta edellisen kerran toukokuussa 2016. Ensi maanantain jälkeen seuraava tilaisuus ylikulun havaitsemiseen on vasta marraskuussa 2032.

Merkurius on hieman Kuuta suurempi, mutta sen rata on kuitenkin niin kaukana, että se näkyy Auringon hehkuvaa kiekkoa vasten hyvin pienenä pisteenä.

Ursa kertoo, että Merkuriuksen ylikulkuja nähdään koko maapallolla reilut kymmenen kertaa vuosisadassa, mutta yksittäisellä paikkakunnalla ylikulku voidaan nähdä harvemmin kuin kerran vuosikymmenessä. Ne ovat siis silti merkittävästi yleisempiä kuin Venuksen ylikulut, joista edellinen nähtiin Suomessa kesäkuussa 2012 ja seuraava 2247.