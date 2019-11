Tutkimus: Vain Suomessa tytöt ovat poikia parempia monilukutaidossa ja ohjelmoinnillisessa ajattelussa

Suomen 8.-luokkalaiset sijoittuivat neljänsiksi kansainvälisessä nuorten monilukutaidon tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 14 maata ja aluetta. Samassa tutkimuksessa tarkasteltiin ohjelmoinnillisen ajattelun osaamista, ja siinä suomalaisnuoret sijoittuivat yhdeksän maan joukossa kolmansiksi.

Tutkimuksen mukaan Suomessa näiden taitojen hyödyntäminen opetuksessa ei jakaudu tasaisesti ja perheen sosioekonominen tausta selittää osaamisen tasoa.

Suomalaisnuorista 30 prosenttia sai monilukutaidon arvioinnissa tason erinomainen. Toisaalta heikko taso oli 28 prosentilla oppilaista ja heistä enemmistö oli poikia.

Heikolla tasolla olevilla on hyvin puutteelliset taidot tietoverkoissa suunnistamiseen eli heillä on vaikeuksia löytää, arvioida ja hyödyntää tai tuottaa sisältöjä muille jaettavaksi. Tämä merkitsee että heillä on vaara syrjäytyä opinnoissa, työelämässä ja yleensä yhteiskunnassa, sillä nämä perustaidot ovat yhä useammin edellytys osallistumiselle.

– Heikoimmin osaavilla oppilailla on todennäköisesti vaikeuksia esimerkiksi löytää ja täyttää erilaisia lomakkeita verkossa. Merkittävä osa yhteiskunnan palveluista ja velvoitteista on siirtynyt verkkoon, kuten vaikkapa tukien hakeminen tai veroilmoituksen täyttäminen, sanoo tiedotteessa tutkimuksen kansallinen koordinaattori Kaisa Leino Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Suomi oli ainoa maa, jossa tytöt osasivat poikia paremmin ohjelmoinnillisen ajattelun tehtävät. Ohjelmoinnillisessa ajattelussa kyse on taidosta jakaa ongelma pienempiin osiin ja etsiä ratkaisua sitä kautta. Tässä suomalaistyttöjen pistemäärän keskiarvo oli korkeampi kuin suomalaispoikien.

– Suomessa oli myös todella taitavia poikia. Erinomaisissa osaajissa ei tilastollisesti ollut eroa tyttöjen ja poikien välillä. Toisaalta heikkojen osaajien joukossa oli enemmän poikia kuin tyttöjä. Tämä on vahva viesti tytöille lähteä rohkeammin tavoittelemaan teknologia-alan ammatteja, Leino toteaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten monilukutaitoa verkkoympäristössä eli miten he osasivat hakea tietoa, muokata sitä ja tuottaa siitä uusia tekstikokonaisuuksia, joihin liittyi myös kuvia. Lisäksi tehtävänä oli tiedon viestiminen verkossa. Oppilaiden mukaan he olivat oppineet pääasiassa itse sen, miten internetissä viestitään ja miten tietoa etsitään.

Oppilaiden ja opettajien vastauksista kävi ilmi, että tiedon hakua painotettiin koulussa enemmän kuin tiedon arviointia. Suomalaisopettajien painotus erilaisiin monilukutaidon sisältöihin oli osallistuneiden maiden ja alueiden vähäisintä. Opettajien kiinnostus hyödyntää tietoteknologiaa opetuksessa vaihteli kuitenkin suuresti.

Tutkimuksen mukaan suurimmat esteet hyödyntää teknologiaa opetuksessa olivat opetuskäyttöön tarkoitettujen tietokoneiden vähyys, tuntien valmisteluajan riittämättömyys sekä riittämättömät kannustimet opettajille. Kaikkein merkittävimmäksi ongelmaksi nimettiin kuitenkin opettajien tieto- ja viestintäteknisten taitojen puute.

Perheen merkitys korostuu tutkimuksessa. Vanhempien koulutus ja ammattiasema sekä tietokoneiden ja kirjojen määrä kotona olivat yhteydessä oppilaiden osaamistasoon. Hyvin koulutetut vanhemmat tukivat lapsiaan enemmän digitaitojen oppimisessa.

ICILS-tutkimukseen (International Computer and Information Literacy Study) osallistui Suomesta 145 koulua ja yhteensä 2 546 oppilasta ja 1 853 opettajaa.