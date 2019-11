Terveysjätti Mehiläinen ostamassa Pihlajalinnan

Mehiläinen Yhtiöt Oy tekee julkisen ostotarjouksen sosiaali- ja terveysalan yhtiö Pihlajalinnasta. Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa osakkeenomistajien myönteistä suhtautumista sekä viranomaisten hyväksyntää.

Kaupalla halutaan laajentaa Mehiläisen palveluverkostoa ja monipuolistaa palveluvalikoimaa. Pihlajalinna tuottaa yleis- ja erikoislääkäripalveluita sekä hammaslääkäripalveluita, työterveyshuoltoa ja vastaanottokeskustoimintaa.

Kahden vahvan toimijan mahdollinen yhdistyminen toisi Mehiläisen mukaan hyötyjä molempien yhtiöiden asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Yhtiöiden palvelut ja toimipaikat täydentäisivät toisiaan ja mahdollisen yhdistymisen myötä asiakkaille avautuisi entistä kattavampi palveluverkosto ja -valikoima.

– Tänä vuonna 110 vuotta täyttävä Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat toimialansa edelläkävijöitä, jotka tunnetaan ensiluokkaisten terveyspalveluiden, laadukkaan hoidon ja hoivan tarjoajina sekä alan johtavien toimintamallien rakentajina. Yhdessä yhtiöt saavuttavat kokoluokan ja osaamisen, jotka mahdollistavat entistäkin suuremmat panostukset muun muassa digitaalisiin ratkaisuihin, tiedolla johtamiseen ja palveluinnovaatioihin, Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää kertoo tiedotteessa.

Pihlajalinnan hallituksessa Mehiläisen tarjoukseen suhtaudutaan myönteisesti.

– Perustaessani Pihlajalinnan vuonna 2001 tavoitteenani oli luoda yhtiö, joka haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon hyvin perinteistä toimialaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yhtiön kasvu yhdeksi Suomen merkittävimmistä alan yhtiöistä on ylittänyt villeimmätkin tavoitteet. Mehiläisen tekemä ostotarjous ajoittui hetkeen, jossa Pihlajalinna on onnistunut selättämään viimeisen parin vuoden haasteet ja katse on luottavaisesti tulevaisuudessa, Pihlajalinnan perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén sanoo tiedotteessa.

Mehiläinen-konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 915,9 miljoonaa euroa ja Pihlajalinna-konsernin 487,8 miljoonaa euroa.

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto, noin 1 403,7 miljoonaa euroa, vastaisi siis noin 7,1 prosentin osuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaistuotannosta Suomessa tai noin 23,0 prosenttia yksityisesti tuotetuista sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa.

Tällä hetkellä ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen loppupuolella tai viimeistään vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.