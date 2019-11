Suomen Sisun puheenjohtajaksi turkulainen Henri Hautamäki

Kansallismielisten yhdistys Suomen Sisu valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Henri Hautamäen Turussa lauantaina.

Turkulainen Hautamäki on toiminut myös Suomen Sisun Varsinais-Suomen piirin piiripäällikkönä. Hän on myös Turun monikulttuurisuusneuvoston ja Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen. Lisäksi Hautamäki on Turun Nuorisolautakunnan Toni Saarisen (ps) varajäsen.

Hautamäki aiheutti kohahduksen venäläislehdistössä marraskuussa 2018 tviitillään, jossa kertoi Perussuomalaisten nuorisojärjestön vaativan muun muassa Karjalaa takaisin.

Nykyinen puheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen ei ollut ehdolla jatkokaudelle. Hän on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2013 lähtien.

Suomen Sisun toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Hännikäinen ja käräjien jäseneksi valittu Kari Salminen.

Puheenjohtajiston toimikausi alkaa ensi vuoden 2020 alusta ja on kestoltaan kolme vuotta.