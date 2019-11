Petteri LindholmVirpi Niemistö

Pirkanmaalla asuvan Samu Hällforsin viime vuoden yhteensä 20,3 miljoonan euron tuloista leijonaosa, hieman yli 20 miljoonaa oli pääomatuloja.

Tällä summalla hän ylsi Suomen suurituloisimpien top 20-joukkoon.

Pääomatuloja kertyi aimo potti, kun pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners osti Hällforsin ja Vesa-Matti Marjamäen perustaman äänieristettyjä puhelinkoppeja valmistavan Framery-yrityksen.

Marjamäki tienasi viime vuonna 6,1 miljoonaa euroa.

– Maksan omat veroni ilolla. Framery on suomalaisen innovaatiorahoituksen menestystarina, emme olisi selvinneet ilman Tekesin rahoitusta. Olen tyytyväinen että voin myös henkilökohtaisesti osallistua yhteiskunnan rahoittamiseen, Hällfors kommentoi maanantai-iltana.

Hällfors ja Marjamäki saivat yritysideansa kovaäänisen pomon hermostuttamana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Elettiin vuotta 2010, kun teknillisessä korkeakoulussa opiskellut kaksikko oli kesätöissä tamperelaisessa ohjelmistoyrityksessä. Esimies puhui puhelimeensa niin kovaäänisesti, että Marjamäki hermostui.

Pomo kuittasi, että "rakentakaa puhelinkoppi".

Muutaman kuukauden kuluttua Hällfors ja Marjamäki perustivat Framery-yrityksen, joka suunnittelee ja valmistaa sisätiloihin sijoitettavia äänieristettyjä puhelinkoppeja.

Nykyään suurin osa yhtiön tuotteista menee vientiin.

Hällfors antaa kiitosta Suomen yritysilmapiirille.

– Ilmapiiri on positiivinen, infrastruktuuri on erittäin toimiva ja yhteiskunta on vakaa, hän suitsuttaa.

Edit: Juttua päivitetty 4.11.2019 klo 22.15 Samu Hällforsin kommenteilla ja hänen sijoittumisellaan kaikkein suurituloisimpien listalla.