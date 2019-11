Suomeen tuotu kiellettyjä aineita väärien nimikkeiden avulla – rikoshyöty yli kaksi miljoonaa euroa

Minna Akimo

Tulli on paljastanut laajan rikosvyyhdin, jossa on tuotu Suomeen kiellettyjä tuotteita, kuten elintarvikkeita, terveydelle vaarallisia lääkkeitä ja doping-aineita. Rikosvyyhdin taloudellinen hyöty on 2,2 miljoonaa euroa.

Tullin mukaan Kanaalinsaarille rekisteröity yritys on ostanut Yhdysvalloista elintarvikkeita, rehuja sekä lääkkeiksi ja dopingaineiksi luokiteltuja tuotteita. Yritys on tuonut tuotteet Suomeen ja myynyt ne verkkokaupan kautta EU:n alueelle.

Tulli epäilee suomalaisen yrityksen kirjanneen vääriä tai virheellisiä tuotteiden nimikkeitä tulli-ilmoitukseen. Väärien ja virheellisten nimikkeiden käytöllä on vältytty muun muassa maahantuontiin liittyvältä valvonnalta.

Esitutkinnan aikana on selvitetty yli kaksi tuhatta erilaista tuotetta, joista Fimea on luokitellut lääkkeeksi 166.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että Yhdysvalloista Suomeen on tuotu yhteensä noin 72 000 lääketablettia, joiden maahantuontiin tarvittaisiin Fimean lupa. Lisäksi yritys on tuonut maahan noin 200 000 dopingtablettia, joiden vaikuttava aine on DHEA-hormoni eli dehydroepiansrosteroni.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tehtävämme on estää muun muassa terveydelle haitallisten tuotteiden pääsy kuluttajamarkkinoille. Tapauksen esitutkinnassa tuli esille yli 1 200 elintarviketuotenimeä, joiden joukossa oli terveydelle haitallisia tuotteita, kertoo tutkinnanjohtaja Jussi Gustafsson.

Tulli on tutkinut tapausta epäiltynä törkeänä dopingrikoksena, törkeänä veropetoksena, törkeänä tulliselvitysrikoksena, lääkerikoksena, salakuljetuksena ja dopingrikoksena.

Rikosvyyhti siirtyy syyteharkintaan marraskuun aikana. Rikoksesta epäiltyjä on kaikkiaan 12 henkilöä.