Niinistö pohtii toimikausien pituutta SSS:n haastattelussa – presidentin mielestä kausia olisi vara lyhentää

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohtii presidentin toimikausien pituutta laajassa Salon Seudun Sanomille antamassaan haastattelussa. Presidentin mukaan 3 x 4 vuotta tai 5 + 5 vuotta olisi nykyistä 2 x 6 vuotta parempi ratkaisu.

Presidentti Niinistö sanoo lehdelle myöntämässään haastattelussa, että presidentin toimikausia olisi varaa lyhentää. Suomessa käytössä oleva kuusi vuotta on Niinistön mukaan poikkeuksellisen pitkä. Jos maksimina halutaan pitää 12 vuotta, niin presidentin mukaan kausia voisi olla kolme. Myös kaksi viiden vuoden kautta olisi yksi vaihtoehto.

Sauli Niinistö valittiin toiselle kaudelle tasavallan presidentiksi vuoden 2018 presidentinvaaleissa ensimmäisellä kierroksella. Hän sai ääniä 62,6 prosenttia.

Niinistö sanoo haastattelussa, että presidentin tehtävä on vaativa ja sitova.

– Toisin kuin yleisesti luullaan, tämä on kyllä aika kiinni pitävää hommaa.

Tasavallan presidentti on haastattelussa huolissaan myös EU:n yhtenäisyydestä.

– Olen huolissani EU:n yhtenäisyydestä, mutta minulla on toiveeseen perustava usko, että parempaa olisi tulossa. On välttämätöntä tulla.

Ilmastonmuutoksessa on presidentin mukaan herätyksen paikka, mutta Niinistö korostaa, että tavallisen ihmisen kannalta ahdistus tai pelko siitä, että elämä rajoittuu, ovat turhia. Sen sijaan jokainen voi tehdä itsekin paljon. Esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen tai kiertotalous eivät mitenkään rajoita elämää, vaan päinvastoin voivat rikastuttaa.

Tunnin juna olisi järkevä

Niinistö muistelee haastattelussa lapsuuttaan ja nuoruuttaan Salossa. Politiikkaan hän kertoo joutuneensa sattumalta, kun hänelle kerrottiin, että kaupungin nuorimman juristin pitää ottaa holhouslautakunnan puheenjohtajuus. Niinistö kertoo myös piipahtavansa Salossa edelleen usein Naantalin Kultarantaan mennessään. Välillä virka-auton kyydissä ja välillä itse ajaen.

Niinistö ottaa kantaa Turun ja Helsingin välille toivottuun tunnin junaan. Nopea junayhteys vaikuttaa Niinistön mukaan ihan järkevältä hankkeelta.

– Kyllähän täällä pääkaupunkiseudulla joutuu ihmisten olemista vähän ihmettelemäänkin, että miten he pärjäilevät tällaisten asumiskustannusten kanssa, joita pääkaupungissa on. Aika moni täälläkin tekee tuollaista tunnin työmatkaa per suunta.