Vantaalla vaikuttanutta maajohtajaa epäillään laajasta petosrikoskokonaisuudesta – epäilty rikoshyöty yli 1,2 miljoonaa euroa

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut kansainvälisen logistiikka-alan yrityksen toimintaan liittyvää laajaa petosrikoskokonaisuutta. Rikosepäilyt liittyvät keskeisesti Suomessa ja Vantaalla toimivaan Danx Oy:n maajohtajaan. Esitutkinta alkoi vuonna 2017.

– Rikostutkinta käynnistyi, kun konserniyhtiön edustaja teki tutkintapyynnön poliisille. Konsernin sisäisessä tarkastuksessa ilmeni tietoja, joiden perusteella on syytä epäillä, että ainakin konsernin maajohtajaa, ja Suomen toimintoja ja operatiivisesta johtamisesta vastannutta henkilöä on syytä epäillä huomattavan suuresta ylilaskutuksesta ja perusteettomasta laskutuksesta, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja Mikko Kiiski Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tiedotteessa.

Ylilaskutuksen ja perusteettoman laskutuksen lisäksi esitutkinnassa kävi ilmi, että epäiltyjä petoksia liittyy myös ajoneuvojen vuokrauksiin, rakennusurakoihin ja maa-alueiden vuokraukseen. Tutkinnassa nousi esille lisäksi lukuisia rekisterimerkintärikoksia ja muita yksittäisiä rikoksia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Rikosnimikkeitä on yhteensä 30 ja epäiltyjä on lähes 20. Epäillyn rikosvahingon määrä on yli 1,2 miljoonaa euroa. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.

– Rikosepäilyä selvitettiin kansainvälisten oikeusaputoimenpiteiden kautta, laajojen asiakirjahankintojen avulla ja kymmeniä ihmisiä kuulustelemalla. Epäillyn rikoskokonaisuuden huomattavasta laajuudesta kertoo jo pelkästään esitutkinta-aineiston määrä, joka nousi yli 10 000 sivuun. Poliisi pääsi suhteellisen aikaisessa vaiheessa jäädyttämään rikoksesta epäillyn varoja, joten rikosvahingon määrää saatiin pienennettyä merkittävästi, Kiiski toteaa tiedotteessa.

Klo 16.05: Lisätty poliisin vahvistama yhtiön nimi.