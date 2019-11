Poliisi epäilee lahtelaisravintolaa ihmiskaupparikoksista

Hämeen poliisilaitos on tutkinut Lahdessa sijaitsevassa ravintolassa tapahtuneiksi epäiltyjä ihmiskaupparikoksia.

Lahtelaisessa ravintolassa on esitutkinnan perusteella työskennellyt vuosina 2016–2018 kaksi ulkomaalaistaustaista henkilöä. Henkilöiden tosiasiallinen työaika on ollut keskimäärin 12 tuntia päivässä ilman viikoittaisia vapaita tai lomapäiviä, ja he ovat työskennelleet käytännössä viikon jokaisena päivänä.

Työntekijöille ei ole maksettu lain ja työehtosopimuksen edellyttämää palkkaa, vaan korvaukset ovat olleet minimaaliset tehtyyn työhön nähden. Lisäksi toinen työntekijöistä on kertomansa mukaan pitänyt ainoastaan yhden vapaapäivän noin viiden kuukauden mittaisen työsuhteensa aikana. Työntekijän saamatta jäänyt palkka on esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella arviolta 23 000 euroa.

Toinen asianomistaja on puolestaan työskennellyt ravintolassa 16,5 kuukautta. Tänä aikana hän on kertomansa mukaan saanut pitää yhdeksän vapaapäivää. Hänen osaltaan saamatta jääneet palkat niihin liittyvine lisineen ovat esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella noin 77 000 euroa.

Molemmat työntekijät ovat asuneet työnantajan ja tämän perheen kanssa samassa asunnossa. Kooltaan asunto on ollut kaksi huonetta ja keittiö. Heillä ei kertomansa mukaan ole käytännössä ollut lainkaan vapaa-aikaa, vaan he ovat työskennelleet ravintolassa ja viettäneet illat työnantajan kotona.

Työntekijät eivät ole rikosten tapahtuma-aikaan osanneet suomen kieltä. Suoritetun esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että työnantaja on hallinnut kahta alaistaan työntekijää heissä aiheuttamansa pelon perusteella, ja koska työntekijät eivät ole olleet tietoisia oikeuksistaan Suomessa. Molempien työntekijöiden osalta on lisäksi esitutkinnassa tutkittu pahoinpitelyrikoksia, joista epäiltynä on ollut heidän työnantajansa.

Esitutkinta on valmistunut kahdessa työperäistä ihmiskauppaa koskevassa rikosasiassa, ja rikosasiat on siirretty esitutkinnasta syyteharkintaan aluesyyttäjälle Itä-Suomen syyttäjäalueen Lahden toimipaikkaan. Rikoksesta epäilty on molemmissa rikosasioissa sama henkilö. Lisäksi epäillyt teot ovat tapahtuneet samassa ravintolassa.